Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas tokom posetu sela Gorčince kod Babušnice da je problem što blokaderi nameravaju da unište vrednost dinara i smanje plate i poručio građanima da njegova politika podrazumeva stabilan dinar i rast plata i penzija, omogućen jakom ekonomijom.

Vučić je reagovao na pitanje novinara na prokomentariše izjavu bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića da bi konkurentnost srpskih proizvoda mogla da se poveća obaranjem vrednosti dinara ili smanjivanjem zarada zaposlenih.

- Sa njima, imali bismo i manje plate i kurs na 200. Samo to imajte u vidu. I vi mislite da sam preterao nešto? Nisam ništa. Zato što ljudi uzimaju zdravo za gotovo. Vi mislite da ovo što postoji danas, da će to uvek da postoji? Pa ako je to tako, onda mi objasnite zašto nikad u svojoj istoriji nismo imali stabilan kurs dinara do u poslednjih 14 godina - upitao je Vučić.

Vučić je rekao da je Šoškić jedan od glavnih ljudi na blokaderskoj studentskoj listi.

- To im je jedan od glavnih ljudi na listi. On je na listi. I evo vam ga obećanje, narode: glasajte za njih, imaćete evro za 200 dinara i smanjenje plata. Kod nas nećete. Kod nas ćete da imate povećanje plata i stabilan dinar, zato što smo mi reforme rešili od 2014. do 2017. godine. I uradili najteži deo posla zahvaljujući dobrim domaćinima, penzionerima, i zahvaljujući dobrim ljudima. U tome je ogromna razlika - rekao je Vučić.

Podsetio je da je Srbija danas zemlja koja je u prvom polugodištu ostvarila najveću stopu ekonomskog rasta u Evropi.

- Sve bi uništili. To da će da smanjuju plate? Pa naravno, zato što bi nas opet doveli na minus 3 stope rasta kao što su nas doveli 2009. i 2010. godine - rekao je Vučić.

On je dodao da ne govori o povećanjima plata i penzija zato što je dobar čovek, već da je to omogućeno dobrom ekonomijom.

- Nije pitanje želje. Podrazumeva se želja. Ali ovo je pitanje znanja, pitanje ozbiljnosti i odgovornosti u vođenju države - rekao je Vučić.

On je naveo da njegovi politički protivnici ne mogu da odu među narod, i da je njihovu jedinu politiku predstavljaju uvrede i vikanje.

- Da dođete u poziciju - to nije problem, s lakoćom trpim. Ali je strašan problem ako stvarno mislite da nam ponovo uništite kurs. Da nam ponovo uništite stabilnost. To je strašan problem - rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

Blokaderski plan: Ili će evro skočiti ili da smanjimo plate

Podsetimo, Dejan Šoškić, jednan od ljudi koji se pominje kao mogući kandidat za guvernera Narodne banke Srbije ukoliko bi blokaderko studentska lista došla na vlast je prilikom gostovanja na N1, obelodanio plan koji su blokaderi skovali za građane naše zemlje, ukoliko bi se dočepali fotelje.

- Mi moramo da se posvetimo da naši proizvodi koji su napravljeni u Srbiji budu dovoljno konkurentni, dakle da budu jeftiniji od konkurencije. Jedan način je, što je vrlo verovatno nepopularno, da oslabite vrednost domaće valute i onda proizvod koji napravite u Srbiji u deviznom znaku postane jeftiniji - rekao je blokader Šoškić, pa dodao:

- Drugi način, ono što su uradile pribaltičke države, to je da su napravili nacionalni konsenzus da žele da zadrže fiksni kurs, ali to bi značilo smanjivanje plata svih zaposlenih, pa onda kada imate manje troškove rada onda i vaš proizvod postane jeftiniji i konkurentniji - naveo je Šoškić. Snimak možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.