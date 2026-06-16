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Vučić se sastao sa premijerom Kobahidzeom

Predsednik Srbije sastao se sa Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom Vlade Gruzije, u zgradi Vlade u Tbilisiju.

Posle ovog sastanka biće održan i sastanak delegacija dve zemlje, u prisustvu predsednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika.

Drugi dan posete

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja svoju višednevnu zvaničnu posetu Gruziji. Tokom drugog dana posete, predsednik Vučić danas će se sastati sa Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom Vlade Gruzije u zgradi Vlade u Tbilisiju.

Osim toga, održaće se i sastanak dveju delegacija, u prisustvu predsednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika.

Potom, predsednik Vučić imaće sastanak sa Šalvom Papuašvilijem, predsednikom Parlamenta Gruzije, a nakon toga posetiće i region Kaheti.

U delegaciji Srbije koju predvodi predsednik Vučić su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Tokom prvog dana zvanične posete, predsednik Vučić se sastao se sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, kao i sa patrijarhom Gruzije Šiom III Katolikosom.

Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvančna poseta toj zemlji.