Voditeljke televizija N1 i Nova, Jelena Obućina i Danica Vučenić, tokom emisije govorile su o blokaderskom pokretu i izrazile nedoumice u vezi sa njegovom organizacijom i strukturom.

Obućina je ocenila da je reč o veoma širokom i razuđenom pokretu, navodeći da nije jasno ko donosi odluke i ko stoji iza njegovog vođenja.

„To je jedan galimatijas bez lica, to je jedna ogromna tvorevina, a da ne znamo ko je ko, to niko ne vodi“, rekla je Obućina.

Danica Vučenić se u nastavku razgovora takođe osvrnula na pitanja organizacije i funkcionisanja pokreta, ukazujući na dileme u vezi sa njegovom strukturom i načinom odlučivanja.

Kaže da između društvenih emocija i političkog procesa postoji značajna razlika, ocenjujući da je u ovom trenutku teško proceniti da li se društvo nalazi na prekretnici.

Na pitanje Jelene Obućine da li veruje da se Srbija nalazi na nekoj vrsti prelomnog trenutka, Vučenić je odgovorila da nema jednoznačan stav.

„Jedan dan verujem, drugi dan ne verujem. Politika... ono što mi želimo i ono što je ostvarivo su čak nekako dve različite stvari. Kada se uđe na politički teren, koji je dosta konturisan, gde je važna artikulacija i gde je matematika takođe važna pored emocija i svega što politički izbori imaju i sadrže u sebi, mislim da su to dve različite stvari“, rekla je Vučenić.

Ona je dodala da je zbog složenosti političkih okolnosti trenutno teško dati precizan odgovor na pitanje da li se društvo nalazi na prekretnici.

„Pitanje da li smo na prekretnici ili ne teško je za odgovoriti u ovom trenutku“, zaključila je Vučenić.







