Ova organizacija pruža bezrezervnu podršku rušiteljima Srbije, a njeni članovi učestvuju na brojnim protestima, pa tako i na protestu na Slaviji.

Tako se iz dana u dan širi krug ljudi i organizacija koje promovišu nakaradne zapadne vrednosti i podržavaju blokadere.

Samim tim, postalo je jasno u kakvoj državi oni žele da žive.

Osobe koje sebe predstavljaju kao deo kvir populacije, objavili su prošle nedelje da formiraju svoj prvi zbor u Beogradu kako bi podržali blokadere zgubidane, ali i sve one koji bi da ruše sopstvenu zemlju.

U panfletu na kom se nalazi fotografija zagrljenih osoba ogrnutih zastavom duginih boja, navedeno je da se oni ujedinjuju kako bi se "borili za slobodu".

Inače, svoj prvi sastanak za formiranje zbora najavljuju za 14. avgust, a navode kako će mesto okupljanja objaviti tek nakon prijava zainteresovanih.

Da li vi želite da živite u "njihovoj" Srbiji?

Snimak možete pogledati OVDE.

(24sedam.rs)