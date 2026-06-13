ANS najoštrije osuđuje brutalne pretnje Gorana Ješića televiziji Arena Sport

Ješićev poziv na „sravnjivanje sa zemljom“ jednog medija predstavlja skandalozan napad na slobodu medija i otvoreni pokušaj zastrašivanja novinara.

Zahtevamo da se Ješić javno izvini i snosi punu odgovornost za izgovorene pretnje.

Nedopustivo je da bilo ko sebi daje za pravo da targetira medije i njihove zaposlene samo zato što mu se ne dopada njihov program ili uređivačka politika.

Predsednik opozicionog pokreta "Solidarnost" Goran Ješić ponovo je danas pokazao pravo lice dela opozicije, ogolivši do kraja njihove opasne i rušilačke namere prema svima koji ne razmišljaju kao oni. Vidno besan zbog nepristrasnog prenošenja utakmice Svetskog prvenstva u fudbalu između Kanade i Bosne i Hercegovine na TV Arena Sport, ovaj opozicionar je na društvenoj mreži X uputio stravične pretnje medijskim radnicima.



– Arenu pre RTS sravniti sa zemljom a sve zaposlene zapamtiti! – napisao je Ješić u svojoj objavi, otvoreno pozivajući na linč i crtajući metu na čelu stotinama ljudi.