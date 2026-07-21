Brnabić je odgovorila na Ješićevu provokaciju, ukazujući na gramatičku grešku u njegovom postu.

- Kaže se Mača Lati, a ne Maču Lati. Naučite nešto. Kao što treba da naučite da je Vojvodina Srbija - napisala je Brnabić.

Podsetimo, Brnabić je juče reagovala je na istup blokadera iz redova Zeleno-levog fronta i tom prilikom istakla koliko je Srbija napredovala na čelu sa Aleksandrom Vučićem.

-Anarho-komunisti iz ZLF izjavljuju da će se nastaviti urušavanje životnog standarda građana Srbije ako Ujedinjena Srbija pobedi i Aleksandar Vučić postane premijer. Ovo je ravno tome da vas zimi uveravaju da je leto, a usred podneva da je ponoć. Od kada Vučić vodi Srbiju, prosečna plata je porasla sa 336 evra na 1.038 evra (sada već i više). Plate u Crnoj Gori su bile 50% veće nego u Srbiji, danas je Srbija ispred čitavog regiona, uključujući i Crnu Goru. Srbija je sada po platama i ispred Bugarske, članice EU, a ubrzano dostižemo i druge. Stopa siromaštva u Srbiji je dramatično pala i manja je od nekoliko članica EU. Dakle, istina je da bi pobeda Ujedinjene Srbije i povratak Aleksandra Vučića na čelo Vlade Srbije značila dalji rast životnog standarda i sveobuhvatno brige o građanima. Lazović ponovo pokazuje impresivno neznanje i još veću neodgovornost - napisala je Brnabić na Iksu.