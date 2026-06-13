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''Brate, razumemo te'': Mužjak gorile ušao u konflikt sa ženkom, pa reakcijom posle svađe potpuno osvojio internet!
Snimak 13-godišnje gorile Kijomase iz zoološkog vrta u Japanu postao je globalni viralni hit nakon što je zabeležen trenutak njegovog neuobičajenog ponašanja neposredno nakon kratkog konflikta sa ženkom iz iste grupe.
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''Brate, razumemo te'': Mužjak gorile ušao u konflikt sa ženkom, pa reakcijom posle svađe potpuno osvojio internet!
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