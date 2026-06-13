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Obratite pažnju na ambalažu: Ako ovo primetite na pakovanju pilećih prsa - nipošto ih ne kupujte!
Mnogi kupci zanemaruju izgled ambalaže, ali upravo on može da bude važan pokazatelj kvaliteta proizvoda
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