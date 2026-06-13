Pileća prsa spadaju među najčešće kupovane namirnice. Brzo se pripremaju, lako uklapaju u različite obroke i često su prvi izbor kada želite lagan i praktičan ručak.

Ipak, upravo zbog toga mnogi ih kupuju rutinski, bez pažljivijeg pregleda. Stručnjaci upozoravaju da kod sveže piletine nije dovoljno proveriti samo cenu i rok trajanja. Već na samom pakovanju mogu da se primete znaci koji ukazuju da proizvod možda nije u najboljem stanju.

Oštećena ambalaža je prvi znak za oprez

Ako primetite da je folija pocepana, posuda napukla ili da iz pakovanja curi tečnost, takav proizvod je najbolje ostaviti na polici.

Oštećena ambalaža može da znači da meso više nije adekvatno zaštićeno od spoljašnjih uticaja, što povećava rizik od kontaminacije. Posebnu pažnju obratite ako se tečnost skuplja oko ivica pakovanja ili ako je spoljašnja površina vlažna.

Takvi detalji mogu da ukazuju na problem u transportu, skladištenju ili održavanju odgovarajuće temperature.

Naduveno pakovanje nije bezazlen detalj

Mnogi kupci zanemaruju izgled ambalaže, ali upravo on može da bude važan pokazatelj kvaliteta proizvoda.

Iako pojedini proizvodi prirodno imaju čvršće pakovanje zbog zaštitne atmosfere, preterano naduvena ili deformisana ambalaža može biti razlog za dodatni oprez. Ako pakovanje izgleda neuobičajeno zategnuto ili promenjenog oblika, bolje je izabrati drugi proizvod.

Boja mesa mnogo govori

Sveža pileća prsa trebalo bi da imaju ujednačenu svetloružičastu boju.

Sive, zelenkaste ili tamne fleke mogu biti znak da proizvod nije u optimalnom stanju. Takođe, ako meso deluje lepljivo ili ima delove koji značajno odudaraju od ostatka pakovanja, preporučuje se da ga ne kupujete.

Ni akcijska cena ne bi trebalo da bude razlog da zanemarite ove znakove.

Miris proverite čim otvorite pakovanje

Iako u prodavnici ne možete da procenite miris zatvorenog proizvoda, kod kuće je to jedan od najvažnijih pokazatelja svežine.

Sveža piletina ne bi trebalo da ima jak, kiseo, ustajao ili neprijatan miris. Ako vam nešto deluje sumnjivo, nemojte pokušavati da problem prikrijete začinima, marinadom ili dodatnom termičkom obradom.

Kada je meso pokvareno, takvi trikovi ne mogu da ga učine bezbednim za konzumaciju.

Rok trajanja nije jedino merilo

Mnogi kupci veruju da je rok trajanja dovoljna garancija kvaliteta, ali to nije uvek slučaj.

Ako je proizvod bio neadekvatno skladišten, ako je ambalaža oštećena ili je meso promenilo boju i teksturu, rok trajanja ne mora da znači da je proizvod bezbedan za upotrebu.

Zato je pre kupovine važno proveriti celokupan izgled pakovanja i samog mesa, a ne oslanjati se samo na datum odštampan na etiketi.