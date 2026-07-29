Račun iz restorana u Porto Červu na Sardiniji izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što se ispostavilo da espreso tamo košta čak 10 evra. Mnoge su iznenadile i ostale cene - flaša vode naplaćivana je 12 evra, a takozvani koperto, odnosno naknada za postavljanje stola i osnovnu uslugu, 15 evra po osobi.

Sve je počelo objavom na Fejsbuk stranici „Braciami Ancora“, gde je objavljena fotografija računa iz poznatog restorana Zuma. „Leto na Sardiniji na jednoj fotografiji. Koja stavka bi vas naterala da skočite sa stolice? Mene je najviše šokirala kafa od 10 evra“, napisali su pored fotografije.

Ukupan račun je iznosio 532 evra.

Objava je ubrzo privukla brojne komentare, a mnogi su posebno izdvojili cenu vode i koperta. „Dvanaest evra za vodu je zaista preterano“, napisao je jedan korisnik. „Petnaest evra za koperto i 12 evra za vodu? Da li je to normalno za nekoga?“, pitao se drugi.

Međutim, bilo je i onih koji smatraju da takve cene ne bi trebalo nikoga da iznenade, s obzirom na to da je Porto Červo luksuzno odmaralište na severoistoku Sardinije, poznato po skupim hotelima, restoranima, jahtama i bogatim gostima.

„Porto Červo nije Sardinija. To je Diznilend za bogate i cene se poklapaju. Ali to nije prava Sardinija“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je bio još direktniji. „Onda ostanite kod kuće i nećete biti šokirani. Niko vas ne tera da idete u skup restoran usred sezone na mestu koje glasi kao jedno od najskupljih na svetu“, rekao je.

Neki smatraju da nijedna usluga ne opravdava takve cene. „Nijedan proizvod ili usluga ne vredi toliko“, napisao je jedan korisnik.

Bilo je i duhovitih komentara. „Sami su krivi. Njih dvoje su popili četiri flaše vode i nisu naručili ni kap vina“, našalio se jedan korisnik.