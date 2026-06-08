Tokom tribine organizacije Proglas u Frankfurtu se juče dogodio sraman i brutalan fizički napad na novinara.

Blokaderima je zasmetalo pitanje novinara "Gde vam je program", te su čoveka čupali, gurali i na kraju izbacili iz sale u kojoj se održavala pomenuta tribina.

Da stvar bude još gora, napadač se "pravio lud" i negirao da se bilo kakav incident dogodio kada je nakon tribine bio upitan za napad na novinara.

Sada, umesto osude fizičkog nasrtaja na medijskog radnika, blokaderi su pokrenuli uigranu prelaznu mašineriju lažnih vesti, pokušavajući da dokažu kako je ceo incident navodno "izrežiran" i podmetnut.

-Nakon prospavane noći, da sumiramo utiske sa Proglasove tribine. Sjajna organizacija, svaka čast ekipi iz Frankfurta. Odlični gosti, super energija i tek zagrebane brojne teme. Očekivan, režiran upad ćaci stoke koja živi da bi trovala. Sve u svemu, 10/10 - napisao je blokader na društvenoj mreži X.

Blokaderi su sada ponovo pokazali svoje pravo lice. Sve i da nije reč o novinaru koji je tu bio na poslovnom zadatku, njihov stav je da treba tući svakog ko njih ne podržava!