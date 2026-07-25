Povodom godišnjice početka akcije "Ljeto 95", Miodrag Linta izjavio je da je obaveza svih da se sačuva sećanje na srpske žrtve i da se nastavi borba za njihovo međunarodno priznanje.

Prema njegovim rečima, od posebnog je značaja osnivanje Memorijalnog centra srpskih žrtava ratova devedesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije, sa sedištem u Beogradu.

Kako je naveo, zadatak takvog centra bio bi da sistematski prikuplja dokumentaciju i vodi dugoročnu borbu za priznanje stradanja srpskog naroda u međunarodnoj zajednici.

"Za zločine niko nije odgovarao"

Linta je podsetio da je akcija "Ljeto 95" trajala od 25. do 30. jula 1995. godine i naveo da su jedinice Hrvatske vojske i Hrvatskog veća odbrane tada proterale srpsko stanovništvo iz Grahova, Glamoča i okolnih sela.

On tvrdi da su tokom te akcije počinjeni brojni zločini nad srpskim civilima, dok su kuće, privredni objekti i komunalna infrastruktura sistematski uništavani.

Za te zločine do danas niko nije odgovarao - istakao je Linta.

Upozorenje zbog imovine Srba

Govoreći o današnjem položaju Srba u tom delu Bosne i Hercegovine, Linta je rekao da Grahovo, Glamoč i Drvar imaju većinsko srpsko stanovništvo i da pripadaju Kantonu 10 u Federaciji BiH.

Prema njegovim rečima, od završetka rata nije učinjeno dovoljno kako bi se omogućio održiv povratak Srba kroz razvoj infrastrukture i otvaranje novih radnih mesta.

On je pozvao Srbe da zaštite svoju imovinu tako što će zemljište upisati u zemljišne knjige i redovno pratiti stanje kako bi sprečili eventualne zloupotrebe ili uzurpaciju.