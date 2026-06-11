"Šta ti je vojska otprilike? Po proceni vašoj."

"Kolko sad ljudi ima?"

"Da. Globalno, ne gledam grad Beograd, nego mislim... pogrešićeš nije bitno ne držam sad i ja ispite, nego procena tvoja, osećaj."

"Pa vidi, mi smo, ajde da kaže, u ovom topu organizacije u Beogradu i Novom Sadu, i to, to je možda 400 studenata, recimo, ako i toliko. Kad se sabere Beograd, Novi Sad. To je ovo koji su kao na tom onom krovnom nivou. Ovi moji što su po opštinama, i novosadski tu, njih ima, znači imamo 140, recimo, 138-9. Znam da smo mi radili presek stanja, ovo, ono, da je tu bilo sa Novim Sadom oko 8.000 ljudi. Al to sad već nisu studenti. To je sad već miks. Moja neka ideja je da ja u ovom trenutku, u ovom trenutku je jako nezgodno naći ljude," čuje se kako odgovara.