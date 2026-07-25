Na kraju obraćanja u Drežniku, Vučić je poručio da građane uskoro očekuje važan politički trenutak i pozvao ih na jedinstvo.

Za nekoliko meseci imaćemo važne izbore, odlučujuće. Zato vas molim da svu energiju i snagu usmerite ne na mržnju, nego na ono pozitivno što radimo, da se udružite i da se ujedinimo - rekao je predsednik.

"Srbija će biti prva u Evropi"

Vučić je izrazio uverenje da će rezultati ekonomske politike biti vidljivi već naredne godine.

Sledeće godine Srbija će biti prva zemlja u Evropi po stopi rasta. Idemo da ih pobedimo i da im pokažemo da Srbiju ne može niko da sruši - poručio je Vučić.

Obraćanje je završio čestitkom okupljenim građanima.