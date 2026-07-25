Vučić je rekao da se uvrede sve češće ne odnose samo na njega, već i na njegove najbliže.
- Svakog dana mi vređaju porodicu. Kada ste to čuli od pristojnih ljudi? Da izmišljaju i lažu? To nikada od časnog domaćina niste mogli da čujete, samo od najgorih u našem društvu - rekao je predsednik.
Dodao je da su, prema njegovim rečima, posebno na meti žene.
- Posebno vole da napadaju žene. Vaša majka, ćerka, supruga, sestra... Da li su te fotelje toliko važne da moraju da ruše ono najvrednije u srpskom društvu? - upitao je Vučić.
"Služio sam Srbiji časno"
Predsednik je poručio da će nastaviti da čuva interese države uprkos svim pritiscima.
- Mi ćemo da čuvamo našu zemlju. Služio sam vam verno, odano, časno i pošteno. Mnogo noći nisam spavao brinući o Srbiji i uvek sam znao da odgovorim svakome u svetu ko je napadao našu zemlju, jer ste iza mene bili vi i najveća svetinja – Srbija - rekao je Vučić.
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