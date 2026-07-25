Vučić je rekao da se uvrede sve češće ne odnose samo na njega, već i na njegove najbliže.

Svakog dana mi vređaju porodicu. Kada ste to čuli od pristojnih ljudi? Da izmišljaju i lažu? To nikada od časnog domaćina niste mogli da čujete, samo od najgorih u našem društvu - rekao je predsednik.

Dodao je da su, prema njegovim rečima, posebno na meti žene.

Posebno vole da napadaju žene. Vaša majka, ćerka, supruga, sestra... Da li su te fotelje toliko važne da moraju da ruše ono najvrednije u srpskom društvu? - upitao je Vučić.

"Služio sam Srbiji časno"

Predsednik je poručio da će nastaviti da čuva interese države uprkos svim pritiscima.