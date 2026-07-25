Višegradska grupa, koju čine Poljska, Češka, Mađarska i Slovačka, osnovana je 1991. godine kako bi zemlje centralne Evrope uskladile zajedničke interese na putu ka Evropskoj uniji.

Nakon nekoliko godina zastoja, izazvanog političkim nesuglasicama među članicama, iz Varšave ponovo stižu signali da bi saradnja mogla da bude obnovljena i dodatno proširena.

Jedna od ideja o kojoj se govori jeste intenzivnija saradnja sa državama Zapadnog Balkana, među kojima se posebno ističe Srbija.

"Srbija je regionalni lider"

Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost ocenjuje da Srbija zbog svog položaja i ekonomske snage može da bude važan partner zemljama Višegradske grupe.

Srbija je regionalni lider i po pitanju ekonomije, a geografski se nalazi u samom centru Zapadnog Balkana. To je čini važnim partnerom u zastupanju interesa koji prevazilaze granice Evropske unije. Ukoliko razvijete blisku saradnju sa državama koje već imaju snažan glas u EU, dobijate dodatne partnere koji mogu da pomognu da se vaš glas više čuje u Briselu - rekao je Vladisavljev za Blic TV.

On dodaje da bi takva saradnja mogla da bude posebno značajna kada je reč o nastavku evropskih integracija Srbije i otvaranju Klastera 3.

Nema prečica do Evropske unije

Ipak, analitičari upozoravaju da regionalna partnerstva ne mogu da zamene reforme koje Srbija mora da sprovede na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Marko Savković iz ISAC fonda smatra da Višegradska grupa može da bude važan partner, ali da ključne odluke i dalje zavise od ispunjavanja evropskih kriterijuma.

Nema prečica niti zamene za reformski proces. Saradnja jeste korisna, ali neće rešiti glavni problem ukoliko ne budu ispunjeni svi uslovi za članstvo - ocenio je Savković.

Sagovornici Blic TV zaključuju da bi za Srbiju i bez formalnog članstva u Višegradskoj grupi bilo značajno da učestvuje u političkom dijalogu sa državama koje imaju sve veći uticaj unutar Evropske unije.

Izvor: Blic TV