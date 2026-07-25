Robert Farkaš (32) iz Novog Bečeja tragično je izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada, a vest o njegovoj smrti potresla je sve koji su ga poznavali.

Društvene mreže preplavile su poruke oproštaja njegovih prijatelja koji se ne mire sa činjenicom da Roberta više nema.

- Brate, prerano si otišao... Ne mogu da verujem da te više nema i da si se toliko mučio za život i na kraju tragično stradao pod strašnim okolnostima. Bio si prijatelj kakav se samo može poželeti. Počivaj u miru, nikada te nećemo zaboraviti - napisao je jedan od njegovih prijatelja slomljen od bola zbog tragedije u kojoj je Robert poginuo.

Podsetimo, Robert je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sredu rano ujutru u novosadskom naselju Veliki rit. Sa njim su u automobilu bili Kristina M. (34) iz Beograda i N. P. (27) iz Novog Sada, koji su takođe izgubili život utapanjem.

Prema prvim rezultatima istrage, najverovatniji uzrok nesreće bila je neprilagođena brzina. Kako se sumnja, nije bilo kontakta sa drugim vozilom, već je automobil kojim je upravljao Robert Farkaš sleteo sa puta nakon što je u oštroj krivini izgubio kontrolu.

Automobil se kretao putem iz pravca Ulice Mikanora Grujića ka Ulici Alekse Nenadovića. Nakon što je vozilo izletelo sa kolovoza, prevrnulo se na krov i završilo u kanalu širine oko šest metara, u kojem se nalazila voda duboka oko metar i po.

Sumnja se da se tragedija dogodila tokom noći ili u ranim jutarnjim satima, a prema nezvaničnim informacijama, stradali su se najverovatnije vraćali sa pecanja.

Automobil je satima ostao neprimećen pod vodom, sve dok prolaznici nisu primetili tragove kočenja i delove vozila u kanalu. Odmah su pozvane nadležne službe, a na lice mesta stigli su policija, vatrogasci-spasioci i ekipa Hitne pomoći.

Zbog nepristupačnog i blatnjavog terena, spasilačke ekipe nisu mogle same da izvuku automobil, pa je u akciji angažovan i traktor. Tek nakon velike intervencije potopljeni i potpuno smrskani "golf" izvučen je iz kanala.

Nažalost, za Roberta, Kristinu i Nemanju nije bilo spasa. Lekarska ekipa mogla je samo da konstatuje smrt.

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