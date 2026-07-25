Burla je rekao da ga je posebno oduševio veliki broj okupljenih građana.

Nalazimo se na velikom skupu u Drežniku kod Užica. Ja sam iz Požege i zaista je lepo videti ovoliki broj ljudi. Ovde se trenutno nalazi više od 3.000 ljudi i svi smo došli da pružimo podršku našem predsedniku Aleksandru Vučiću - rekao je Burla.

On je ocenio da je Vučić, prema njegovom mišljenju, predsednik koji je najviše radio na razvoju Srbije.

To je jedini predsednik u istoriji Srbije koji radi, gradi, brine o građanima i budućnosti naše zemlje. Želimo mu mnogo uspeha i nadamo se pobedi na izborima koji nas očekuju za dva do tri meseca - poručio je.

Poziv građanima da izađu na izbore

Govoreći o predstojećim izborima, Burla je pozvao građane da iskoriste svoje biračko pravo.

Pozivam sve građane Republike Srbije da izađu u što većem broju na parlamentarne izbore i da zajedno odlučimo o budućnosti naše zemlje. Verujem da Srbija treba da nastavi putem razvoja i stabilnosti - rekao je.

Pohvalio platformu "Ko si bre ti"

Burla je govorio i o platformi "Ko si bre ti", koju je nedavno predstavio predsednik Vučić, ocenjujući da predstavlja dobar način da građani iznesu svoje predloge i ukažu na probleme.

Mislim da je to odlična ideja. Koliko znam, nijedan predsednik do sada nije omogućio građanima da na takav način iznesu svoje predloge i ukažu na ono što smatraju da treba promeniti ili unaprediti - rekao je.

Dodao je da i članovi Srpske napredne stranke, kako je naveo, moraju da budu spremni da prihvate kritike i rade na ispravljanju sopstvenih grešaka.