Burla je rekao da ga je posebno oduševio veliki broj okupljenih građana.
- Nalazimo se na velikom skupu u Drežniku kod Užica. Ja sam iz Požege i zaista je lepo videti ovoliki broj ljudi. Ovde se trenutno nalazi više od 3.000 ljudi i svi smo došli da pružimo podršku našem predsedniku Aleksandru Vučiću - rekao je Burla.
On je ocenio da je Vučić, prema njegovom mišljenju, predsednik koji je najviše radio na razvoju Srbije.
- To je jedini predsednik u istoriji Srbije koji radi, gradi, brine o građanima i budućnosti naše zemlje. Želimo mu mnogo uspeha i nadamo se pobedi na izborima koji nas očekuju za dva do tri meseca - poručio je.
Poziv građanima da izađu na izbore
Govoreći o predstojećim izborima, Burla je pozvao građane da iskoriste svoje biračko pravo.
- Pozivam sve građane Republike Srbije da izađu u što većem broju na parlamentarne izbore i da zajedno odlučimo o budućnosti naše zemlje. Verujem da Srbija treba da nastavi putem razvoja i stabilnosti - rekao je.
Pohvalio platformu "Ko si bre ti"
Burla je govorio i o platformi "Ko si bre ti", koju je nedavno predstavio predsednik Vučić, ocenjujući da predstavlja dobar način da građani iznesu svoje predloge i ukažu na probleme.
- Mislim da je to odlična ideja. Koliko znam, nijedan predsednik do sada nije omogućio građanima da na takav način iznesu svoje predloge i ukažu na ono što smatraju da treba promeniti ili unaprediti - rekao je.
Dodao je da i članovi Srpske napredne stranke, kako je naveo, moraju da budu spremni da prihvate kritike i rade na ispravljanju sopstvenih grešaka.
- Mi naprednjaci moramo da pogledamo sebe, da vidimo gde grešimo i da budemo bolji ljudi. Samo tako Srbija može da bude još bolja država - zaključio je Burla.
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