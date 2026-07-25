Obraćajući se okupljenima u Drežniku, Vučić je rekao da je upravo ovaj kraj bio jedna od glavnih meta političkih napada.

Ovde smo baš napadnuti, u Užicu, ne bi li se dočepali svojih fotelja, jer to nisu mogli sami. Samo da vas pitam, da li ste očekivali da će biti završen auto-put do Požege? Kao što mi ni danas ne verujete da će sve ovo biti završeno - rekao je predsednik.

Dodao je da se danas jasno vide rezultati ulaganja u infrastrukturu.

Danas narod kaže: "Idemo da tražimo puteve, jer vidimo da ih neko gradi." Ljudi vide auto-puteve, regionalne puteve, brze saobraćajnice... Sve se gradi - istakao je Vučić.

"Ruku ćemo uvek pružati"

Predsednik je ocenio da su pre godinu i po dana postojali pokušaji da se naruše jedinstvo države i društva.