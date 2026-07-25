Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Bagei izrazio je danas ozbiljnu zabrinutost zbog najnovijih tenzija između Saudijske Arabije i Jemena, ističući da je neophodno pronaći pravedno rešenje za jemensku krizu i sprečiti dalje pogoršanje bezbednosne situacije i nestabilnosti u regionu.

"Jemenska kriza nema vojno rešenje. Povratak dijalogu i sprovođenje dogovorenog plana puta jedini su način da se okončaju patnje jemenskog naroda i očuvaju bezbednost i stabilnost regiona", istakao je Bagei, prenosi agencija IRIB.

On je pozvao na ukidanje blokade Jemena i ograničenja uvoza osnovnih životnih namirnica, goriva i neophodnih usluga, ocenjujući da takve mere doprinose humanitarnoj krizi i pogoršanju životnih uslova stanovništva.

Portparol iranskog ministarstva osudio je, kako je naveo, "intervencionističku i provokativnu politiku Sjedinjenih Američkih Država u regionu", ocenjujući da ona dodatno komplikuje postojeću situaciju.

On je naglasio da se bezbednost i stabilnost Bliskog istoka mogu postići kroz dijalog, saradnju i razumevanje među zemljama regiona.

"Islamska Republika Iran podržati svaku konstruktivnu inicijativu koja doprinosi nastavku pregovora i političkom rešavanju krize u Jemenu, na osnovu dogovorenog plana puta i sa ciljem uspostavljanja trajnog mira, bezbednosti i stabilnosti u toj zemlji", rekao je Bagei.