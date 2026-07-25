Vučić je u obraćanju na skupu građana u selu Drežnik kod Užica istakao da je služio svom narodu tako što, kako je rekao, mnogo noći nije spavao brinući brige srpskog naroda. "I znao sam da odgovorim svakom u svetu, ko bi napadao Srbiju", rekao je Vučić.

On je zahvalio na veličanstvenom dočeku i kazao da su državu napadali oni najgori među nama koji su mislili da mogu spoljnom palicom da sruše zemlju kako bi se dočepali fotelja.

"Dočekali su stranu podršku i strani novac da bi se dočepali tih fotelja. Drže pridike oni koji metar puta izgradili nisu", kazao je Vučić. Vučić je dodao da mu se ljudi obraćaju državi i da narod traži puteve, zato što su ljudi videli da ih neko gradi.

"Narod kaže - idemo da tražimo puteve, zato što vidimo da ih neko gradi, da se nešto zaista događa, zato što vidimo da tih puteva ima, da ima autoputeva, da ima regionalnih saobraćajnica", istakao je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da su pre godinu i po dana pokušavali da sruše Srbiju i da su sa tom namerom insistirali na podelama u porodici i krenuli da dele naše porodice i državu.

"Mi ćemo uvek ruku da pružamo ma koliko pokazivali mržnju prema nama, i da kažemo da samo zajedno možemo napred", rekao je Vučić, dok su njegovo obraćanje pratili povici "Aco Srbine".

On je dodao da "svakoga dana pokušavaju da prave nove podele" i da "svakoga dana" vređaju i njegovu porodicu.

"Otac mi nije otac, majka mi nije majka, decu nemam ili deca mi nisu deca. Kada ste to čuli od pristojnih ljudi da nešto slično govore, da izmišljaju i da lažu. To nikada od časnog domaćina ne možete da čujete, samo od najgorih od našem društvu", kazao je Vučić.

On je dodao i da svako od građana Srbije može da bude na njegovom mestu, odnosno da bude meta takvih napada, koji su često usmereni na žene, jer su "žene ono što je najvrednije" a oni hoće da "unište ono što je najvrednije".

Istakao je da je, kako je rekao, neverovatan način na koji vole da napadaju žene. Upitao je da li su im te fotelje toliko važne da ruše ono što je najvažnije u srpskom društvu - ono što je tradicija.