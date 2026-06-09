Događaje u Frankfurtu za Alo! je komentarisao analitičar Branko Radun.

Naime, u toku tribine koju je držao „Proglas“ napadnut je novinar „Frankfurtskih vesti“ Zoran Vicelarević samo zato što je postavio pitanje koje se nije svidelo učesnicima tribine.

Na njega je fizički nasrnulo „obezbeđenje“ tuklo ga i izbacilo napolje. Učesnici tribine iz „Proglasa“ su se ponašali kao da se ništa ne dešava i nastavili tribinu.

Pitanje zbog kojeg je novinar pretučen bilo je „Gde vam je program?“

Radun se osvrnuo na ceo događaj logičnim pitanjem:

„Zašto tribina nije prekinuta? Zašto organizatori nisu pozvali policiju? Neko je pretukao čoveka i oni su nastavili kao da se ništa nije desilo?“

„Da sve bude još strašnije izgleda da je postalo normalno da se novinari fizički napadaju i da niko ne reaguje jer ’nisu naši nego njihovi’. To je strašno i pokazuje da je ta podela koju su uneli u društvo uzelam maha. A ako nekome nije problem to što neko fizički napadne bilo kojeg drugog čoveka samo zato što je nešto pitao ili izneo mišljenje onda ti kojima to nije problem zapravo imaju problem“, rekao je Radun.

„Logično je da se UNS oglasio saopštenjem i osudio napad. To je normalno i za očekivati. Nije normalno što neki drugi ćute i ne osuđuju. Zašto ’Proglas’ nije osudio nasilje i uputio izvinjenje nego se kriju iza nekog nemuštog saopštenja i tvrdnja kako se nije desilo ono što smo na snimku svi videli da se desilo. Još strašnije je što oni tvrde kako se Vicelarević nije akreditovao kao novinar. Da li time žele da poruče da je normalno da se neko tuče ako postavi pitanje na tribini pod uslovom da nije novinar?“, zaključio je Branko Radun.