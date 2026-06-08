"Imao sam osećaj da mogu da me ubiju u tom trenutku" Novinar kog su napali blokaderi: Tukli su me samo zato što nisam njihov!

Novinar radija Vidovdan u Frankfurtu Zoran Vicelarević, pretučen je sinoć nakon što je na tribini koju je u Ofenbahu kod Frankfurta organizovao ProGlas postavio pitanje učesnicima skupa. Fizički su ga napali pripadnici obezbeđenja, kao i članovi orgnaizacije.

Vicelarević je za Kurir opisao kako je izgledao nemili incident.

- Nasilje prema meni je izazvano zbog toga sto sam samo postavio jednostavno pitanje, a nisam mišljenja kao oni, kao što sam i rekao u svom predstavljanju. Ja sam se javio prvi za reč, međutim sa bine su mi rekli da ne mogu prvi da nastupam, već neko drugi, pretpostavljam da su imali svoje pitače. Pošto znaju da sam ja protiv tih opcija i stvari, prsituni su počeli da uzvikuju "nemojte mu davati mikfrofon, on je protiv nas".

Postavljam pitanje - ako sam ja novinar, da li je bitno jesam li jednog ili drugog mišljenja? A pitanje koje sam postavio bilo je - zašto smatrate da smo neka masa ovde koja ne zna da treba da glasa i koji vam je plan i program za vaše opcije? Nisam ja nikoga psovao, nisam oduzeo nešto nekome, samo sam hteo da kažem da smo mi ljudi normalni u dijaspori, živimo ovde, radimo svoj posao, a hteo sam da saznam koji je njihov program i zašto bismo mi glasali za njih - objasnio je Vicelarević.

On smatra da ih je takvo pitanje isprovociralo, nakon čega je, kako objašnjava, neko iz obezbeđenja ili organizacije, nasrnuo na njega.