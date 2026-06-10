Gostujući u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom", Vučić je rekao da ga je najviše iznenadilo to što niko od prisutnih nije stao u odbranu čoveka koji je napadnut.

- Niko nije reagovao, niko nije pomogao tom čoveku. Niko nije rekao: "Pustite tog čoveka, ima pravo da pita". To je prva šokantna stvar - rekao je Vučić.

Kako je naveo, još više ga je pogodilo to što, prema njegovim rečima, gotovo niko nije osudio incident.

- Druga, još gora stvar je da gotovo niko nije osudio taj jezivi napad. Dobili smo reakciju kao da ga je vlast ubacila. Slušao sam naknadno da čujem objašnjenje, a bilo je da je vlast ubacila, pa da nije vlast ubacila - rekao je predsednik.

Dodao je da su pojedini učesnici više žalili zbog toga što je incident skrenuo pažnju sa tribine nego zbog čoveka koji je napadnut.

- Onda su rekli: "Što je to nama trebalo, sad umesto da se priča o izvanrednoj tribini, priča se o incidentu". Niko nije rekao da mu je žao tog čoveka, njegove porodice, niko da mu se izvini. Oni žale sebe, a ne tog čoveka - poručio je Vučić.