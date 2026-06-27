Novinar i voditelj Marko Pantić, u javnosti poznat pod nadimkom Ludo Pero, iznenada je preminuo 26. juna 2026. godine u Beogradu, u 36. godini života. Njegov prerani odlazak duboko je potresao porodicu, brojne kolege, prijatelje i ličnosti iz javnog života.

Marko Pantić je bio voljen među pevačima i javnim ličnostima, o čemu svedoče brojne emotivne poruke na društvenim mrežama.

Pevačica Breskvica podelila je njihovu zajedničku fotografiju uz potresne reči.

- Ako sam se sa nekim iskreno smejala tokom intervuja, to si bio ti... Ne postoje prave reči za ovo, bio si neko sa kime je bilo zadovoljstvo raditi - napisala je Breskvica.

Pevačica Tamara Milutinović se oprostila od Marka uz fotografiju i emotikone bele ptice.

- Uvek si bio bleskast, svoj, nepredvidiv, a baš takvog smo te svi voleli. Putuj sa anđelima, Marko. U našim srcima zauvek ostaješ - napisala je ona i dodala: "Prerano...".

Kolege sa televizije Pink ne kriju šok povodom ove tragične vesti.

- I dalje sam u šoku zbog najgore moguće vesti koju sam primio sinoć i ne znam koga sam sve pozvao da mi neko potvrdi da ipak nije istina. Počivaj u miru, dragi Marko. Hvala na kolegijalnosti, na drugarstvu, na svemu. Nije smelo ovako - napisao je Darko Tanasijević.

Njegov kolega Milan Milošević kratko je napisao: "Prerano je... Tuga", dok je bivša zadrugarka Sanja Grujić poručila: "Putuj sa anđelima dušice".

Od Marka se oprostila i Džejeva ćerka, Marija Ramadanovski, uz molitvene emotikone i reči: "Počivaj u miru".

Markova bliska prijateljica i saradnica, pevačica Slađa Allegro, duboko je pogođena ovim gubitkom.

-Sinoć. Dok je muzika svirala, ti si otišao. Dok su pesme pevane, dok su se duše radovale, ti si otišao. Neću kačiti slike, ne znam, zbunio si me najiskrenije. Samo želim da ti se i sad zahvalim za sve što si učinio za mene i moju porodicu. Za moju Milu. Za svaku igračku, rođendansku čestitku... Zbogom Marko - napisala je Slađa Allegro i dodala:

- Znam samo da dokle god budem pevala ovu pesmu, setiću te se: "Opet ću noćas sanjati staru kuću i avliju..." - poručila je pevačica.

- Samo želim da ti se i sad zahvalim za sve što si učinio za mene i moju porodicu. Za moju Milu, za svaku igračku, rođendansku čestitku... Zbogom, Marko - napisala je ona, a od Marka se oprostio i pevač Sloba Radanović.

"Počivaj u miru, drugar i neka ti Bog podari carstvo nebesko", napisao je on u opisu fotografije Marka Pantića.

Emotivan oproštaj Marije Šerifović

Pevačica Marija Šerifović oprostila se od Marka uz njihovu zajedničku, nasmejanu sliku: "Bog nekada zaista ima planove koje ne razumemo. Pero, putuj nasmejan kakvog smo te svi poznavali".



Inače, novinar Marko Pantić, umro je sinoć u Beogradu.

Naime, Marko Pantić je rođen 1990. godine. Svoj profesionalni put i karijeru gradio je godinama radeći u brojnim domaćim medijima.

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