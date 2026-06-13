Novinar Frankfurtskih vesti, koji je prisustvovao tribini ProGlasa, izjavio je da je doživeo neprijatnost kada je pokušao da postavi pitanje, navodeći da je deo prisutnih tražio da mu se ne da mikrofon jer, kako kaže, "nije njihov".

On je ispričao da je zahvaljujući dugogodišnjem novinarskom iskustvu unapred naslutio kako će izgledati deo predviđen za pitanja publike.

– Posle 25 godina rada znam kako to ide. Bio sam na tribinama širom sveta, pa i u Nemačkoj, i znao sam da će uslediti poziv da se postavljaju pitanja. Prvi sam podigao ruku, to je refleks novinara sa dugim stažom – rekao je on.

Međutim, tvrdi da je nakon toga usledila burna reakcija dela publike.

– Kada sam podigao ruku, iz više redova začuli su se povici: „Nemojte njemu da date mikrofon, on nije naš, protiv nas je“. Jedan čovek mi je čak dobacio: „Rekao si da nećeš doći, pisao si, što si došao?“ – naveo je novinar.

Prema njegovim rečima, stekao je utisak da pojedini prisutni smatraju da nije trebalo ni da se pojavi na događaju zato što ne deli njihove stavove.

– Ako neko govori o demokratiji, onda demokratija podrazumeva i da saslušate drugačije mišljenje. To je suština demokratskog dijaloga – poručio je on.

Njegove tvrdnje izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama, dok se organizatori tribine nisu oglašavali povodom navoda koje je izneo.