Perjanica blokadera Antonela Riha je udarila na studente blokadere sa Poljoprivrednog fakulteta koji su izrazili neslaganje sa njenim stavovima o "ujedinjenoj opoziciji".

U odgovoru na njihov post na društvenoj mreži "Iks" ona je napisala:

"Znam, to se ne uči na Poljoprivrednom, potrebno je malo šire, drugačije, obrazovanje a nije teško, samo da se uloži mali napor, čitanje, razgovor sa akterima, razmišljanje. Bilo bi korisno, kada su već ušli u politiku. Želim studentima da dožive to osećanje koje smo imali mi kada smo pobedili tiranina. I da budu bolji od nas!"

Sve ovo je samo nastavak otvorenog sukoba raznih blokaderskih frakcija koje su se okupile po principu "nije važno što se uopšte ne slažemo, važno je da mrzimo Vučića i Srbiju".