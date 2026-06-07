Pojas Presvete Bogorodice juče je svečano ispraćen iz Hrama Svetog Save u Beogradu, nakon liturgije koju je služio poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije. Emotivne scene obeležile su oproštaj od jedne od najvećih pravoslavnih svetinja, a patrijarh nije mogao da sakrije suze tokom ispraćaja.

Časni pojas je iznet nakon molebana koji je služio patrijarh srpski Porfirije zajedno sa Jefremom, a za njima su iz Hrama izašli i vernici kako bi ispratili svečanu povorku. Pojas je avionom vraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Ovakav emotivan oproštaj ne čudi, budući da je reč o svetinji kojoj se od Spasovdana do danas poklonilo više od miliona vernika iz Srbije, regiona i dijaspore.

Pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd iz manastira Vatoped na Svetoj Gori povodom obeležavanja gradske slave Spasovdana, a interesovanje građana premašilo je sva očekivanja. Zbog ogromnog broja vernika prvobitno planirani termin ispraćaja pomeran je čak dva puta.

Prema podacima Srpske pravoslavne crkve, kroz Hram Svetog Save prošlo 1.100.000 ljudi koji su satima strpljivo čekali u redovima kako bi celivali svetinju i uputili molitve Presvetoj Bogorodici.

Tokom prethodnih dana Hram Svetog Save bio je otvoren i tokom noći kako bi svi vernici dobili priliku da se poklone Pojasu.

Poseban blagoslov za vernike bile su osveštane platnene trakice koje su deljene prilikom poklonjenja. Uoči dolaska svetinje bilo je pripremljeno oko 300.000 trakica, ali je zbog nezapamćenog interesovanja njihov broj naknadno značajno povećan.

Dolazak Pojasa Presvete Bogorodice imao je istorijski značaj za Srbiju i Beograd. Ova velika svetinja prvi put je doneta u srpsku prestonicu, više od šest vekova nakon što je poslednji put boravila na srpskom tlu u vreme srednjovekovne Srbije.

Mnogi vernici svedoče da će im dani provedeni u molitvi pred Pojasom Presvete Bogorodice ostati jedno od najvažnijih duhovnih iskustava u životu.