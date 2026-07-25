Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je duboko zabrinut zbog razvoja situacije u svetu i upozorio da očekuje novu eskalaciju rata između Rusije i Ukrajine.

Govoreći u intervjuu za švajcarski Weltwoche, Vučić je rekao da Srbija već oseća posledice sukoba kroz energetsku i ekonomsku krizu, ali smatra da će period koji dolazi biti još teži.

– Verujem da ćemo imati i goru situaciju posle septembra, što znači da će za dva meseca biti gore nego danas – rekao je Vučić.

"Neko mora da pobedi"

Objašnjavajući zbog čega očekuje pogoršanje situacije, predsednik Srbije ocenio je da nijedna strana više nije spremna na ustupke.

Kako je rekao, rat traje godinama, ljudi svakodnevno stradaju, a politička rukovodstva sa svih strana trpe pritisak da pokažu rezultat.

– Neko mora da pobedi u ratu. Niko ne želi da izgubi i zato verujem da će doći do nove eskalacije. Rat se neće završiti dok jedna strana ne ostvari značajniji uspeh na frontu – rekao je Vučić.

"Krajem septembra ili početkom novembra"

Na pitanje kako zamišlja dalji razvoj sukoba, Vučić je rekao da očekuje intenziviranje borbi već krajem septembra ili početkom novembra.

Prema njegovoj proceni, Rusija bi u tom periodu mogla da uloži dodatne vojne napore, dok će Ukrajina, kako smatra, nastaviti da pojačava napade na rusku teritoriju kako bi zadržala psihološku i političku prednost.

Istakao je da zbog toga ne vidi prostor za brzo primirje, jer nijedna strana nije spremna da odustane od svojih ciljeva.

"Najgore tek dolazi"

Vučić je ocenio da se u Evropi i svetu sve manje govori o kompromisu, a sve više o pobedi po svaku cenu.

Prema njegovim rečima, upravo zbog takvog pristupa očekuje da će naredni meseci biti znatno opasniji od dosadašnjeg toka sukoba.

– Najgore tek dolazi – poručio je predsednik Srbije, dodajući da smatra da vreme trenutno ne radi ni za Rusiju, ni za Ukrajinu, ali ni za Evropu.

Izvor: Weltwoche