Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga zabrinjava način na koji se danas govori o ratu i ljudskim žrtvama, ocenjujući da su mnogi izgubili svest o razmerama tragedije.

Govoreći za švajcarski Weltwoche, rekao je da se u javnosti sve češće raspravlja o broju poginulih kao o običnoj statistici, dok se zanemaruje činjenica da iza tih brojki stoje ljudski životi.

"Ljudi su postali samo brojke"

Vučić smatra da je opasno kada se uspeh u ratu meri isključivo brojem poginulih vojnika.

– Ljudi koji ginu postali su samo brojka. Vidite slavlje kada neki govore o milion ili više poginulih, kao da je to dobra vest. To je ludo – rekao je predsednik Srbije.

"Niko više neće da sluša"

Kako je naveo, danas gotovo da nema prostora za poruke koje pozivaju na mir i dijalog.

Prema njegovim rečima, svaka strana smatra da je jedino prihvatljivo rešenje potpuna pobeda, zbog čega se mogućnost kompromisa sve više udaljava.

– Ako bih govorio da treba zaustaviti rat, odgovorili bi da to ne može pod uslovima druge strane. Tako svi ostaju na svojim pozicijama – rekao je Vučić.

"Ako stalno govorimo o ratu..."

Vučić je upozorio da neprestano podizanje tenzija može dovesti do toga da sukob postane još širi.

Podsetio je na Čehovljevu misao da se ono o čemu se stalno govori na kraju i dogodi, ocenivši da današnja atmosfera u Evropi nosi ozbiljne rizike.

– Ako pričate o ratu toliko, na kraju ćemo imati rat. Možemo da se pravimo da to ne vidimo, ali svi se pripremaju za rat – rekao je predsednik Srbije.

Izvor: Weltwoche