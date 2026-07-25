Blok proevropskih stranaka, koji je mesecima najavljivan kao nova politička platforma opozicije, raspao se pre nego što je praktično i počeo da funkcioniše. Umesto zajedničkog nastupa, sve je izvesnije da će uslediti nova podela u opozicionim redovima i odvojeni izlazak na parlamentarne izbore.

Ove informacije objavio je blokaderski nedeljnik Vreme u tekstu pod naslovom „Proevropska opozicija deli se u barem dve kolone?“, navodeći da su razlike među ključnim akterima postale nepremostive.

Prema tim navodima, do razlaza je došlo između Miroslava Aleksića i Dragana Đilasa, čije će stranke, po svemu sudeći, nastupiti odvojeno. Iako se o konkretnim razlozima raskola ne govori otvoreno, jasno je da postoje različiti pogledi na način na koji opozicija treba da izađe pred birače.

„O razlozima razlaza ne govori se detaljno i javno, ali se može naslutiti da je Aleksić za logiku što šire opozicione kolone jer smatra da se u ovom trenutku ne glasa za ideologije, već za promene. S druge strane, Đilas, kao i oni koji se naziru na istoj listi, zastupaju stav da je potrebna jasno profilisana proevropska opcija“, navodi Vreme.

Nedeljnik je tim povodom razgovarao i s Aleksićem, čiji je odgovor na pitanje u kom formatu planira izlazak na izbore dodatno podgrejao spekulacije da zajedničke liste s Đilasom neće biti.

- Ne vidim razlog da se taj front sužava, iako svako ima pravo da odluči kako će nastupiti na izborima. Ali nema pravo da drži tapiju na to ko je proevropska stranka - rekao je Aleksić, jasno aludirajući na neslaganja s Đilasovim političkim konceptom.

Ovakav razvoj događaja mogao bi dodatno da usloži odnose unutar opozicije, koja već duže vreme pokušava da pronađe model zajedničkog nastupa. Umesto jedinstvenog bloka, sve su izraženije razlike u strategiji, ali i u političkom pozicioniranju stranaka koje sebe vide kao deo proevropskog spektra.

Podsetimo, u okviru ove platforme prvobitno se računalo i na učešće Zeleno-levog fronta. Međutim, ta politička opcija je u međuvremenu odlučila da podrži blokadere, čime je dodatno promenjena slika opozicionog okupljanja i otvoren prostor za nove podele pred izbore.



Vukadinović: Dok se vi međusobno trebite, Vučić pobeđuje!

Dežurni opozicioni analitičar Đorđe Vukadinović osvrnuo se na opšti haos, mržnju i unutrašnje obračune koji se dešavaju u redovima opozicije.

- Ta jedna lista bi sigurno imala najbolji efekat, ali ne jedna lista do koje dolazimo tako što se svađamo, izbacujemo, isključujemo one druge. Ali način kako već godinu dana radimo, ili kako rade protivnici vlasti, činjenica je da mi prisustvujemo jednom unutrašnjem trebljenju - po mrežama više, ali i u javnosti prilično, čak i u medijima - gde se stalno ispod stola, nekad preko stola, šutira, proziva, podmeće, likuje i tako dalje. I nemojmo se praviti sad da se to ne dešava kad se dešava! - poručio je Vukadinović navodeći da sve to, naravno, ide u prilog Vučiću, koji može zadovoljno da trlja ruke.