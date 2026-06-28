Predsednik Demokratske narodne partije i jedan od vodećih lidera Srba u Crnoj Gori oglasio se danas na društvenoj mreži Instagram.

"Sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem, i mitropolitom požarevačkim i braničevskim Ignjatijem, u manastiru Ravanica, na obilježavanju Vidovdana", napisao je on.

"Naša sveta Srpska pravoslavna crkva kroz vjekove je čuvala kandila sjećanja na Kosovski boj i junake što odabraše carstvo nebesko. Tako i danas pored moštiju Svetog kneza Lazara molimo se za našu raspetu braću i sestre na stradalnom Kosovu i Metohiji. Svi naši Gazimesan sanjaju vaskrsnuće, jednako u Prizrenu, Beogradu, đanja Podgorici, Banja Luci, Kninu...Vidovdan je naše sabranje i postojanje", zaključio je Knežević.