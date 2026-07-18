U čestitki je patrijarh Porfirije istakao da praznik predstavlja priliku za potvrdu bratske ljubavi i jedinstva u Hristu između Srpske i Ruske Pravoslavne Crkve.

"Vaša Svetosti, dragi Nam u Hristu brate i saslužitelju, u danu kada Sveta Crkva liturgijski proslavlja Obretenje moštiju Prepodobnog Sergija Radonješkog, duhovnog oca Rusije i preporoditelja mnogih duša, izvolite primiti Naše molitvene i bratske čestitke kao živi izraz saborne ljubavi u Hristu", naveo je Porfirije.

Naglasio je da delo Svetog Sergeja Radonješkog danas predstavlja nadahnuće svima koji tragaju za Hristom i duhovnim životom.

"Ištući najpre Carstvo Božje i pravdu Njegovu (Mt 6, 33) u tišini radonješke pustinje, Prepodobni Sergije Promislom Božjim posta duhovni stožer i pastir ruskog naroda, ali i putevoditelj svima onima koji tragaju za lepotom Lica Gospodnjeg. Molitveno zagledani u ovog smirenog tajnika Presvete Trojice, iščitavamo poruku i za naše, burom podela i nepoverenja, uzburkano vreme da samo sozercanjem savršenog jedinstva Oca, Sina i Svetog Duha možemo nadvladati razdor i mržnju ovog sveta", istakao je patrijarh Porfirije.

Patrijarh srpski je poželeo da Bog, molitvama Svetog Sergija Radonješkog, podari obilje blagoslova patrijarhu Kirilu, sveštenstvu i vernom narodu Ruske Pravoslavne Crkve, uz izraze iskrenog poštovanja i bratske ljubavi.

"Od sveg srca želeći da dobri Bog, molitvama Svetog oca našeg Sergija Radonješkog, Vama i svemu hristoljubivom kliru i blagovernom narodu svete Ruske Pravoslavne Crkve daruje izobilje svojih blagoslova, šaljemo bratske pozdrave Vašoj Svetinji, upućujući Vam izraze najiskrenijeg poštovanja i bratske ljubavi. Vasceli srpski rod, sa Vama i punoćom Vaše Svete Crkve, danas molitveno kliče: Sveti oče Sergije, moli Boga za nas", naveo je Ppatrijerh Porfirije u čestitki.