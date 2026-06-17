Pustite decu da dolaze k meni i ne sprečavajte ih, jer carstvo Božije pripada takvima, preneo je apostol Luka u svom jevanđelju reči samog Gospoda Isusa Hrista. Zaista, dečija duša, besprekorno čista, prepoznaje sebi slične, apostole dobrote i čovekoljublja. Zato je jedan video snimak patrijarha srpskog Porfirija u radosnoj igri sa devojčicom kod crkve Svetog Simeona Mirotočivog, otopio i ledena srca i pokazao radost života.

Patrijarh srpski Porfirije uspeo je u onome čemu su pre njega težili i patrijarsi Irinej i Pavle. Ujedinjenje srpskog naroda i očuvanje pravoslavne vere zadatak je svakog predvodnika Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Porfirije uspeo je u dobroj meri da iskaže jedinstvo i da pomiri zavađenu braću.

Snimak možete pogledati OVDE.

S druge strane, on svakodnevno pokazuje snagu dobrotoljublja i čovekoljublja, što prepoznaju i brojna deca. Dete prilazi onima koje smatra čistima duhom i pravednima, a plače kraj onoga ko u sebi nosi gordost i grehove današnjice.

Prikaz radosne i Bogom blagoslovene igre patrijarha i jedne male devojčice prikaz je prirode Crkve Svetosavske, blagoslova koji na sebi nosi baština srpskih svetitelja, mučenika i stradalnika.

Srpska pravoslavna crkva decenijama se nalazi na samom vrhu institucija kojima veruju Srbi, a sve više mladih ljudi u Crkvi traži smirenje i spokoj od haosa koji preti da ih uvuče u svoje ralje.

Isto tako tokom nemira i uličnih incidenata koji su obeležili prethodnih godinu i po dana u Srbiji, SPC je bila utočište za mnogobrojne koji vole svoju zemlju i narod i glasno se odupiru silama mraka koje prete iz potaje da nam unište sve što smo gradili.

Patrijarh Porfirije je ponovnom krštenju Srba, čije smo finale videli tokom veličanstvenog poklonjenja 1,1 milion ljudi Časnom Pojasu Presvete Bogorodice, dao nemerljiv doprinos.

Srbija iz dana u dan pokazuje da je Hristova i da su sam Bog i njegovi svetitelji zaštitnici naše prelepe zemlje. Srpski narod uspeva da prebrodi sve nedaće, a deca, ono najvrednije i najlepše što imamo, hrle u krilo Svetog Save, svog zaštitnika i predvodnika.

Dok god postoje ovakvi primeri nežnosti, radosti i čovekoljublja, SPC i njen patrijarh ostaju duhovna snaga koju u sebi nosi naš narod, zbog čega će i da pobedi na samom kraju, bez ikakve šanse da ishod bude drugačiji!