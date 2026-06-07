Naime, učiteljica je dovela gupicu dece do blokaderskog štanda u Vrnjačkoj Banji i podstakla ih da uzimaju nalepnice "Studenti pobeđuju" i lepe ih po jednom od simbola Vrnjačke Banje - vrapcu Gočku.

Tom prilikom, reagovao je predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović, koji je na lep način objasnio maloletnom detetu da takvo ponašanje nije ispravno, i dete usmerio na pravi put, kada već njegova učetiljica ne obavlja svoju dužnost na ispravan način.

- Ovako se čuva, štiti i voli naša Banja. Panoi su namenjeni za lepljenje plakata različite vrste, ali ne na simbol našeg grada - Vrapca, niti na zgrade, kandelabre, dečija igrališta ili fontane. Sve to smo zajedno gradili za našu decu, naše građane i naše goste. Na decu ne mogu da se ljutim, njima sam na lep način objasnio da su ta mesta tu da se na njima fotografišu, danas oni sa roditeljima, sutra sa svojom decom. Iako mali, deca su razumela i zajedno smo skinuli nalepnice - kazao je Đurović i dodao:

- Ono što me žalosti jeste činjenica da su pojedinci, pa čak i deca sa ekskurzija, zloupotrebljeni u te svrhe. Još više zabrinjava kada se takvi postupci koriste u političke svrhe, bez programa i ideje, pa čak i kroz zloupotrebu dece. Posebno osuđujem postupak učiteljice koja je dovela decu do štanda i podstakla ih da uzimaju nalepnice i lepe ih po Banji. Teško je pronaći drugo objašnjenje za takvo ponašanje jednog prosvetnog radnika kome su poverena deca uzrasta do 10 godina na čuvanje u drugom gradu. Radi se o deci iz Beograda, opština Stari grad.