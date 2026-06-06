Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zvanično je i pod najvišim stepenom poštovanja evropskih lidera dočekan na samitu, gde je uživao poštovanje i ugled u društvu najmoćnijih figura današnjice - Ursule fon der Lajen, Emanuela Makrona, Fridriha Merca i ostalih ključnih igrača.

Apsolutni spektakl jeste reakcija hrvatskih medija koji su, narodski rečeno, doslovno crkli od muke!

Lažne vesti o navodnoj izolaciji Srbije i prelazni planovi za uništavanje ugleda Beograda pale su u vodu u jednoj jedinoj sekundi i to uživo u programu.

Pošto su kamere zabeležile realno stanje, nemoćni da sakriju očaj, u prenosu uživo morali su javno da "procede" kroz zube i priznaju surovu istinu koja ih boli: "Evropski lideri dočekali su Aleksandra Vučića srdačno!"

Makron: Vučić radi odlične stvari za Srbiju

Predsednik Francuske Emanuel Makron tokom samita u Tivtu oglasio se za srpske medije i istakao da Srbija napreduje i da predsednik Vučić radi odlične stvari za Srbiju, kao i da treba da EU napravi iskorak otvaranjem novih klastera.

- Zaista verujem da postoji pozitivan zamah kada je reč o Srbiji na čelu sa vašim predsednikom - napomenuo je Makron.

On je istakao da "Srbija vredno radi".

- Srbija ima evropsku budućnost i to je za nas veoma važno. Zato ćemo preduzimati pozitivne korake. Iskreno verujem da vaš predsednik i vaša vlada povlače pozitivne poteze i da ćemo nastaviti da idemo napred - rekao je francuski predsednik.

"Makron ga obožava, Ursula ga grli" - Nemir među blokaderima

Mrak im pada na oči od snimaka zagrljaja predsednika Vučića u Ursule fon der Lajen, a od "bačene koske" Makronu već gube i dah.

"Dok nas Đilas, Borko i njihovi poslušnici iz opozicije ubeđuju kako EU ne može Vučića očima da vidi, kako je gotov, pred sankcijama i bez investicija, Ursula ga grli, Makron obožava i daje izjave u njegovu korist, mediji ga hvale i sve mu ide savršeno. Čemu služi opozicija," pitaju se.