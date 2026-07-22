U objavi predsednika stoji:

"Zajedno sa građanima da se postaramo da za budućnost Srbije obezbedimo ono što je najbolje. Da pobedimo jače i ubedljivije nego ikada!"

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je juče da je primljeno više od 7.200 prijava na platformi "Ko si bre ti" i poručio da je imperativ države da čuje i sasluša građane.

"Čuti ljude, slušati građane, naš je imperativ! Pomažemo koliko možemo. Hvala svima na poverenju, do sada smo primili više od 7.200 prijava na platformi www.kosibreti.rs", rekao je Vučić u video snimku objavljenom na njegovom instagram nalogu "buducnostsrbijeav".

Na video snimku koji je objavio Vučić, prikazana je sala u kojoj se sortira materijal po prijavama na platformi "Ko si bre ti".

"Sve što vidite u ovoj sali, koja nam služi za održavanje sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, do drugih važnih sastanaka i konferencija, danas je zauzeto i ovih dana služi za prijem materijala, sortiranje materijala po prijavama na platformi 'Ko si bre ti'. I hoću da vidite, samo sa koliko pažnje, koliko discipline i koliko odgovornosti ovi mladi ljudi rade na tom sortiranju. Ja nisam od ovih modernih tipova, tako da volim da čitam sa papira, a ne sa računara, i hoću da imam to složeno po okruzima", rekao je Vučić.

Naveo je da prijava ima iz svih delova zemlje, od Crne Trave do Sombora, od Sjenice, Priboja i Prijepolja do Kikinde i Subotice.

"Bukvalno svuda i na svakom mestu, to možete da vidite. I mnogo sam srećan što smo uspeli Zoranu P. iz Borče da rešimo problem, jer se žalio na uzgoj svinja u stambenoj zgradi - rešili smo problem. Rešili smo probleme i krenulo je Javno komunalno preduzeće Šumadija da asfaltira puteve u okolini Kragujevca", rekao je Vučić.