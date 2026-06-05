Vučić je to objavio na svom Instagramu i dodao da se razgovaralo o evropskoj budućnosti Srbije, procesu proširenja Evropske unije i koracima koje preduzimamo u okviru naše reformske agende.

„Govorio sam o aktivnostima koje Srbija sprovodi u cilju ispunjavanja obaveza iz pristupnog procesa, uključujući reforme u oblasti vladavine prava, izbornog zakonodavstva i primenu preporuka relevantnih evropskih institucija. Istakao sam da će Srbija ispuniti sve preporuke Venecijanske komisije, u skladu sa evropskim standardima“, napisao je Vučić.

Prema njegovim rečima, oni su razmotrili i prilike u regionu i Evropi.

I upravo ova slika je trn u oku lidera pokreta SRCE Zdravka Ponoša, koji na sva usta preko Šolakovih medija tvrdi da je predsednik Vučić "izolovan u Evropskoj uniji".

Ako ta izolacija izgleda ovako, kako bi tek bilo da nije?