Na petodnevnom uvežbavanju, pod temom „Odbrana telekomunikaciono-informacionog sistema od pretnji iz sajber prostora tokom pripreme i izvođenja operacija Vojske Srbije“, učestvovali su specijalisti iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, uz predstavnike privatnog i javnog sektora, kao i akademske zajednice koji imaju nadležnosti i stručna znanja iz oblasti informacione bezbednosti.

Opšti cilj je izgradnja vojnih kapaciteta sistema odbrane za odbranu od visokotehnoloških napada i unapređenje saradnje sa relevantnim subjektima iz državnog i privatnog sektora i akademske zajednice radi zaštite informacionog prostora Republike Srbije.

Težište aktivnosti je bilo na ranom i pravovremenom prepoznavanju pretnji koje potiču iz sajber prostora, a koje bi mogle bitno da ugroze telekomunikaciono-informacioni sistem Republike Srbije. U zatvorenoj računarskoj mreži simulirani su različiti bezbednosni incidenti, podeljeni u više kategorija, sa ograničenim vremenom za njihovo prevazilaženje.

Rukovodilac uvežbavanja pukovnik Zoran Perišić, načelnik Centra za informacionu bezbednost, istakao je da se „Sajber Tesla“ realizuje s ciljem daljeg razvoja sposobnosti sistema odbrane za zaštitu telekomunikaciono-informacionih sistema od pretnji iz sajber prostora.

„Tokom uvežbavanja učesnici su kroz realistične scenarije uvežbavali otkrivanje, analizu i otklanjanje različitih oblika sajber pretnji, primenu mera informacione bezbednosti i postupanje u skladu sa doktrinarnim dokumentima i standardnim operativnim procedurama. Poseban značaj ovakvih aktivnosti ogleda se u proveri sposobnosti timova za reagovanje na bezbednosne incidente, razmeni iskustava i unapređenju saradnje između vojnog, državnog, privatnog i akademskog sektora u zaštiti informacionog prostora Republike Srbije“, rekao je pukovnik Perišić istakavši da je novina ovogodišnjeg uvežbavanja bilo rangiranje timova na osnovu uspešnosti u identifikaciji, analizi i odgovoru na pretnje iz sajber prostora, što je omogućilo dodatnu procenu uvežbanosti učesnika i efikasnosti primene procedura u uslovima simuliranih sajber incidenata.

Potpukovnik Marko Premović iz Centra za informacionu bezbednost napomenuo je da učešće na taktičkom uvežbavanju „Sajber Tesla 2026“ za njega predstavlja značajno profesionalno iskustvo, budući da je imao priliku da zajedno sa kolegama uvežbava postupke u uslovima različitih pretnji iz sajber prostora.

„Kroz rad u timovima, razmenu informacija i koordinaciju aktivnosti sa učesnicima iz drugih jedinica, institucija i organizacija, dodatno smo unapredili znanja i veštine iz oblasti informacione bezbednosti i sajber odbrane. Poseban značaj za nas imalo je uvežbavanje postupaka u skladu sa standardnim operativnim procedurama, kao i donošenje odluka u uslovima ograničenog vremena i povećanog pritiska“, izjavio je potpukovnik Premović, dodavši da je rangiranje timova omogućilo da učesnici sagledaju sopstvene rezultate i uporede pristupe u rešavanju zadataka, kao i da steknu nova iskustva koja će biti značajna u daljem radu i usavršavanju.