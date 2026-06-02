U skandaloznom nastupu na televiziji blokaderka Marija Vasić, profesorka u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj”, u Novom Sadu, izjavila da je čekanje u redu da bi se celivao pojas Presvete Bogorodice primitivizam i fetiš.

Taman kada pomislimo da blokaderi ne mogu niže da padnu, oni uvek uspeju da nas negativno iznenade.

Sve je počelo u emisiji „Utisak nedelje”, kada je voditeljka Olja Bećković ušla u raspravu s novinarom Dejanom Ilićem povodom redova ispred Hrama Svetog Save.

Ona je rekla da smo imali priliku da vidimo stotine hiljada ljudi koji čekaju u redu na 30-35 stepeni.

- Tamo niko nije bio nervozan i tamo nije nikog vređalo to što neko ne čeka u redu. Nervoza se ogromna pojavila u onom delu javnosti kome nije palo na pamet da čeka i neka strašna uznemirenost i gotovo ljutnja i bes na te ljude zašto su tamo, kao da je to nešto za osudu i što nas zapravo udaljava od neke svetle budućnosti. Da li razumete zašto su nervozniji ovi što nisu bili u redu nego ovi što su u redu? - pitala je Bećkovićeva, na šta je Ilić odgovorio:

- Mene to ne zanima. Ja u taj red ne bih stao. Stao bih u neke druge redove, u taj ne.

Nakon toga se u raspravu uključila Marija Vasić, koja je najstrašnije izvređala vernike Srpske pravoslavne crkve.

- Ja sam potpuno sigurna da svi moji đaci znaju šta je to, jer smo mi pre dve nedelje radili primitivne magijske obrede, i to je čist fetišizam. Dakle, pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći jeste fetišizacija. U sociologiji potiče od 'fetića' - portugalske reči. Mi smo to bukvalno radili i njima je potpuno jasno da je to fetišizam i da je to jedan, po Dirkemu, od najprimitivnijih magijsko-paganskih običaja - rekla je Vasićeva.

Njenu skandaloznu izjavu je prokomentarisao Miloš Vučević, lider SNS:

- Kada Marija Vasić nameće to svojim učenicima u gimnaziji, to nije razvijanje kritičkog stava kod đaka, nego suštinski nametanje nečega što većina đaka sigurno ne nosi iz porodice i ne veruje u to što ih Marija Vasić uči ili proklamuje, nameće. Ne bih mogao reći da je to učenje, jer su to dobili ili čuli od nekoga ko mora da ih oceni. I to je najgora zloupotreba profesorskog položaja i samo dokaz toga šta blokaderi rade svaki dan tamo gde su već angažovani - smatra Vučević.

On je dodao da svako mora dobro da razmisli ko su ljudi koje podržavaju.

„U pamet se, ljudi, ne zaboravite šta rade. A i oni koji nose pravoslavne insignije kada idu na blokade neka se sada dobro zapitaju da li oni to podržavaju Mariju Vasić i Dinka Gruhonjića i da li napadaju patrijarha srpskog i SPC i da li im smeta Bogorodičin pojas, nešto što je čekano decenijama, vekovima da dođe u našu Srbiju, a smetaju mu ljudi koji mirno stoje satima u redu i čekaju da celivaju i nikoga ne uznemiravaju. Ni to im nije dozvoljeno, odnosno Marija Vasić i ljudi poput nje ne bi ni to dozvolili. Ne zaboravite te reči, to mora biti opomena za sve nas“, istakao je Vučević na Instagramu.

Vukašin Milićević: Ovo je politički performans

Vukašin Milićević, raščinjeni sveštenik Srpske pravoslavne crkve, tvrdi da je dolazak pojasa Bogorodice u Srbiju politički projekat.

- Ja ne bih preuveličavao značaj ovog događaja iz prostog razloga što mi živimo u društvu koje je bukvalno decenijama već pod tiranijom iracionalnog. I ovo je nekakav refleks te činjenice. A sa druge strane, to da čitav ovaj performans ima politički kontekst, u to nema nikakve sumnje. Dakle, oni su od toga napravili jedan državno-crkveni, crkveno-državni projekat koji nas u onako punom zamahu vraća bezmalo u srednji vek, koji je bio doba relikvija. Relikvije su sve samo ne nekakvi nevini objekti. Oni su bili instrumenti ne samo simboličke moći već su često bili instrumenti ekonomske moći. Ja tamo ne bih čekao u redu - kaže Milićević.