"Pa nekako mislim da je nama izmakla revolucija i iskreno žalim za tim", rekao je Mladenović.

Govoreći o studentsko-blokaderskom nastupu i njihovom "Memorandumu o Kosovu", Mladenović je ocenio da je već sama upotreba reči memorandum politički problematična, jer njegovu generaciju, kako je naveo, asocira na Memorandum SANU.

"Postoje neke, bar za moju generaciju, crvene tačke. Jedna od njih je taj memorandum. Ja kad čujem Memorandum o Kosovu, to je za našu generaciju memorandum SANU o Srbima i o Kosovu i o svemu. Memorandum koji je uništio bivšu Jugoslaviju", kazao je Mladenović.

On je potom kritikovao jezik koji su koristili mladi ljudi iz blokaderskog kruga, nazvavši ga pseudopatriotskim govorom i guslarskim rimama.

"I onda kad pogledate taj pseudopatriotski govor, te guslarske rime, sve to što je nedolično da neki mladi ljudi pišu, onda vam, naravno, nije dobro", rekao je Mladenović.

Prema njegovim rečima, studentima blokaderima, kako je naveo, uz svu ljubav treba staviti do znanja da neukost može da proizvede političke autogolove.

"Svakako im uz svu ljubav treba stavljati do znanja da neukost u nekim situacijama pravi autogolove i da za mnoge demokratske ljude stvarno postoje granice koje su ne samo granice zdravog političkog razuma, nego granice političkog ukusa i neukusa. A nazvati nešto memorandumom svakako jeste politički neukus ili neznanje", naveo je on.

Mladenović je posebno kritikovao mogućnost da blokaderi, kako je rekao, trguju sa populizmom i desnim delom biračkog tela.

"Ako je to trgovina sa populizmom, sa desnim delom biračke opcije, to je onda jako ružno. Nemojte trgovati, previše ste mladi i previše ste čisti u tome što radite da biste politički trgovali, a još niste ni osvojili vlast", poručio je Mladenović.

On je dodao da je, ukoliko nije reč o političkoj kalkulaciji, onda u pitanju neukus, zbog čega, kako je rekao, neko studentima treba da kaže da je sramotno da se u 21. veku koriste guslarije.

"Ako je to neukus, onda neko treba da im kaže da je sramotno da neko ko živi u 21. veku i misli o 21. veku govori guslarije koje su iz epske poezije, a ne iz realne politike", kazao je Mladenović.

Poseban deo razgovora odnosio se na dolazak Pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju i veliki broj vernika koji su satima čekali da celivaju ovu svetinju. Danica Vučenić podsetila je da je pola miliona ljudi išlo da vidi Pojas Presvete Bogorodice i da ga celiva.

Mladenović je na to odgovorio tvrdnjom da je Srbija, kako je naveo, klerofašistička država, a odlazak vernika da se poklone pravoslavnoj svetinji uporedio je sa masovnim odlaskom na koncert Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu.

"Pa kad pravite jednu klerofašističku državu kao što je Srbija trenutno, onda je normalno da pola miliona ljudi ide tamo. Ili pola miliona ljudi, dok sam režirao u Zagrebu, ide na Tompsonov koncert", rekao je Mladenović.

On je ocenio da je u oba slučaja reč o, kako je naveo, vulgarnoj sprezi visoke politike i crkve.

"To je dokaz iste te vulgarne sprege visoke politike i crkve. Kad falsifikujete istorije, kad sve svoje poraze gurate pod mitske priče o Kosovskom boju, mučenicima, Lazarima, narodu je servirana ta vulgarna sprega naše Pravoslavne crkve i naše države kao nešto što je temelj nacija", kazao je Mladenović.

Tako je Mladenović u istom nastupu najpre izrazio žaljenje zbog izmakle revolucije, potom optužio studente blokadere da Kosovo i nacionalne teme uvode u politički govor na način koji, po njemu, liči na guslarije, da bi zatim i veliki broj vernika koji su došli da celivaju Pojas Presvete Bogorodice uporedio sa publikom na Tompsonovom koncertu.