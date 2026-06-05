Ona je, u objavi na društvenoj mreži X, uporedila pisanje Šolakovih tabloida u slučaju zadržavanja državljana Srbije u Tivtu, kojima je pronađena oprema za daljinsku komunikaciju, što je proglašeno "sredstvom za hibridni rat".
Međutim, kada je više ovakavih sprava pronađeno na rektoratu u Beogradu, tu onda "nema ničeg kriminalnog":
"Kako to sredstvo za daljinsku komunikaciju (tj. voki-toki) u jednom slučaju može da bude vid hibridnog delovanja i priprema za izazivanje sukoba (u slučaju aviona za Tivat), a u drugom slučaju da nema ničeg kriminalnog u tome i da je potpuno normalno, čak prirodno, uobičajeno i razumljivo da istih tih sredstava za daljinsku komunikaciju (tj. voki-tokija) ima na desetine i to gde – u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu!
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