Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, doputovao je u Tivat gde će danas i sutra učestvovati na Samitu EU - Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu.

Predsednik se obraća iz Tivta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Tivta

Predsednik je na početku obraćanja novinarima rekao da se sastao sa premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom, i istakao da su razgovarali o daljem unapređenju Srbije i Grčke.

- Verujem da smo otvorilio i nova polja saradnje - izgradnji gasovoda preko teritorije Severne Makedonije, o evropskom putu Srbije. Očekujem dodatnu podršku Grčke našoj zemji po svim važnim pitanjima. Sutra me očekuju razgovori sa holandskim, irskim i poljskim premijerom, ali i slovačkim i češkim premijerom, a naravno imaću i poseban sastanak sa Ursulom fon der Lajen, Antoniom Koštom, i Fridrihom Mercom.

Pitanja novinara

O bezbednosnom riziku

- To nije tajna, imali ste i u Skaj zapisima, oni su to tražili od ranije, reč je o vođama klanova. Ne vidim velike novosti. Kada postoje neretko nepotrebne političke tenzije između Podgorice i Beograda, svako će da kaže da je kriv onaj drugi, morali smo svi da budemo racionalniji, ali kada krenu optužbe, tu kraja nema. Ali, da će kriminalci da rade svoj posao... Ne mogu svi da budu akademici. Toga ima u svakoj zemlji, iako nije dozvoiljeno. O uvredljivim porukama

Kada vodite godinama kampanju, a protiv mene godinama ovde u Crnoj Gori vode brutalnu kampanju.. Tri godine su samo oko Jovanjice lagali... Kada se vodi ta kampanja, kako mi stalno destabilizujemo Crnu Goru, to je potpuno logično. Siguran sam da je veliki deo građana ovde daleko gostoprimiviji, mene su dočekali ovde sa "pomaže Bog, gospodine predsedniče", sve je bilo lepo. Ali to je politika. ja sam srećan što se oni sa time ne supčavaju kada dolaze u Srbiju. Niko se ne suočava, i kada su dolazili Edi Rama, Kolinda Grabar Kitarović, to se nikad nije desilo.

O bezbednosti

Na pitanje da li se oseća bezbedno, predsednik je rekao:

- Osećam se vrlo beznedno uvek u Tivtu. Imam profesionalno obezbeđenje, sa mnom su pripadnici Kobri, ne verujem da može da bude bilo kakvih problema.

O putnicima iz aviona vraćenog iz Tivta

Predsednik je na pitanje novinara odgovorio: - Ja bih danas potpuno drugačije istupao i rekao: 'Izvinjavam se našim domaćinima'. Oni nisu imali oružje, ništa ružno, ništa uvredljivo... Mogao je mene da pozove bilo ko. Oni su došli ovde da mi naprave okruženje, a niko me nije ni pitao. Tu nema nijednog kriminalca. To je manje od proseka u bilo kom vozu, autobusu ili avionu. Od njih 84, bila su petorica koja su prošla kroz nekakav krivični postupak. Nema ni reči o destabilizaciji. To su sve aktivisti. Došao bih i izvinio se zbog nelagode, ali ti momci nikom ništa nisu uradili loše. Ja bih platio političku cenu za pogrešnu procenu nekog iz mog okruženja".

- Što ih nisu uhapsili da su počinili bilo šta kriminalno. Zadržali biste ih da su imali bokser kod sebe. Krenulo se u brutalnu kampanju da se Srbija pokaže kao destabilizujući faktor. Ja molim naše organe da se ne ponašaju u skladu s reciprocitetom, već da našu braću i sestre iz Crne Gore puste u Srbiju. Notorna je laž da je reč o nekim kriminalcima, u pitanju su aktivisti koji su trebali da dođu da okače neke banere. A destabilizacija i hibridno ratovanje... to je toliko besmisleno da nema dalje - rekao je predsednik i dodao: O 15. martu Predsednik je oštro odgovorio novinaru N1. - Za rušilačke demonstracije koje vi podržavate, kada su tukli policajce, obične ljude, kada su uništili 122 traktora kod Pionirskog parka. Kada su brutalno napadali ljude jer drugačije misle. U tim nemirima 15. marta učestvovalo je više od 2.000 državljana Crne Gore - učestvovali su u pokušaju rušenja Ustavnog poretka. Odavde ste imali poslanike koji su učestvovali u nemirima u Berogradu, koji su se čudili kada smo ih molili da napuste teritoriju Beograda. Šta biste vi tad od nas napravili - najgora čudvovišta na svetu - rekao je Vučić i zamolio ih da stvari postave na racionalan način. O CG službi Jedno od pitanja novinara bilo je kako komentariše to što crnogorska služba nije odgovorila zahtevu naše službe da pošalje svoju bezbednosnu procenu. - Igrali su se države. Imali su te podatke dva dana pre. Nije bilo teško dobiti te podatke. Deo ljudi iz BIA je sarađivao sa delom ljudi iz ANB, a i kriminalne strukture lako saznaju, njima pola jave ovi ne moram da kažem koji, tu nema velike filozofije. Znali su oni za to unapred, i rekli su: Mi ćemo da spremimo veliku predstavu mi divni evropejci, a mi mali Rusi, da vidite kako oni nas ugnjetavaju, a mi smo dobri sa svima, čak i sa našom braćom sa Kosova... super - lepo ako vam je to tako, mi ne mislimo tako. Da zaključim, ti ljudi nisu napravili nijedan prekršaj. Protivzakonito im je zabranjen ulazak u zemlju uz jedne široke kaučuk norme. - Suština je u tome da su oni jedva čekali da dodaju višak smisla svemu tomne ne bi li napravili od sebe žrtvu. A od nas ponovo nekoga ko bi da ih nasilno anektira. Takva im je normna, njih 70 će nasilno da ih anektira bez praćke kod sebe. Tako je to kad umislite i sebi pridate ogroman značaj. A da li je to bila ogromna politička greška za koju sam moram da platim cenu, za to nema nikakve sumnje. Njihovo ponašanje je mnogo gore od toga, mene bi bilo sramota da moji gosti dođu i da moraju da čitaju ono što ja čitam ovde. Ali to govori o našim domaćinima, a ne o meni - rekao je Vučić o strašnim uvredama koje su ga dočekale u Crnoj Gori. O Evropi - Srbija je u izvozu sa Zapadnog Balkana u EU 57,1 odsto! Evropa nam je strašno važna, a i mi smo njima najveći sa Zapadnog Balkana. Srbija će, uprkos hibridnom ratu koji vodi deo podgoričkog establišmenta i medija, učiniti sve da popravi te odnose. O romingu sa EU - Mislim da je taman kraj godine ili početak sledeće bez rominga. Odgovor crnogorskim medijima Upitan od crnogorskih medija da li će podneti ostavku ako Crna Gora pre Srbije uđe u EU, Vučić je uzvratio pitanjem: "Što? Što smo je pretekli u ekonomiji. Čestitaću. Za mene su važne stvari, penzije, plate, javni dug, da možemo samo da čuvamo svoje nebo... A to čiji ste član... Ja želim da me ceni moj narod". Odgovor na provokaciju Na provokaciju crnogorske novinarke i da Srbi ubijaju u Crnoj Gori, predsednik odgovara: - Kriminalci ubijaju, "škaljarski" i "kavački" klan potiču deset kilometara odavde. A vojnici su im iz Srbije? Znači da im je mozak odavde. Nesrazmerno je, ali dobro - zaključio je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Tivtu sa premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom, uoči Samita EU-Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu.

Važni susreti

Tokom samita, predsednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije, Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta, Antoniom Koštom, predsednikom Republike Francuske, Emanuelom Makronom, i kancelarom Savezne Republike Nemačke, Fridrihom Mercom.

Takođe, planirani su i bilateralni susreti predsednika Vučića sa predsednikom Vlade Republike Grčke, Kirjakosom Micotakisom, predsednikom Vlade Slovačke Republike, Robertom Ficom, saveznim kancelarom Republike Austrije, Kristijanom Štokerom, predsednikom Vlade Irske, Majklom Martinom i drugim učesnicima Samita.

Predsednik Vučić izjavio je ranije danas, posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta, Antonijom Koštom, da će otići u Crnu Goru na samit EU-Zapadni Balkan uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju.

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Vučić je kazao da Srbija ima velika očekivanja od samita u Tivtu navodeći da se nada da će na tom samitu biti najave o mogućoj promeni metodologije o pristupanju EU. '

- Zadovoljan sam tokom naših razgovora i svim onim što nam predstoji da uradimo, ali rekao bih i jednom novom dinamikom oko samih pregovora i metodologije, tako da verujem da ćemo po tom pitanju imati bolje rezultate - rekao je Vučić.

Naveo je da je Košti i predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen dao reč da će ići na samit kao i da se ne plaši da ode i da će o tome mnogo više govoriti u Crnoj Gori.

O samitu

U Tivtu se održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana", čija će glavna tema biti proširenje EU.

Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta, Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović.

Očekuje se, kako je objavljeno na sajtu EK, da će lideri zemalja Zapadnog Balkana i EU razgovarati o proširenju i Planu rasta, kao i da će EU ponoviti svoju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u EU.

Jedna od tema biće kako da se suoče sa zajedničkim izazovima i ojačaju bezbednost i otpornost, u kontekstu sve složenije geopolitičke pozadine, kao i kako da se poveća saradnja u pitanjima spoljne, bezbednosne i odbrambene politike.