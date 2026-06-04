Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Tivtu sa premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom, uoči Samita EU-Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu.

Tokom samita, predsednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom.

Takođe, planirani su i bilateralni susreti predsednika Vučića sa predsednikom Vlade Slovačke Robertom Ficom, saveznim kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Vlade Irske Majklom Martinom i drugim učesnicima Samita. Predsednik Vučić izjavio je ranije danas, posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom, da će otići u Crnu Goru na samit EU-Zapadni Balkan uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju.

Vučić je kazao da Srbija ima velika očekivanja od samita u Tivtu navodeći da se nada da će na tom samitu biti najave o mogućoj promeni metodologije o pristupanju EU. '

- Zadovoljan sam tokom naših razgovora i svim onim što nam predstoji da uradimo, ali rekao bih i jednom novom dinamikom oko samih pregovora i metodologije, tako da verujem da ćemo po tom pitanju imati bolje rezultate - rekao je Vučić.

Naveo je da je Košti i predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen dao reč da će ići na samit kao i da se ne plaši da ode i da će o tome mnogo više govoriti u Crnoj Gori. U Tivtu se sutra održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana", čija će glavna tema biti proširenje EU. Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović. Osim predsednika Vučića najavljeno je i učešće predsednika Francuske Emanuela Makrona, premijerke Italije Đorđe Meloni, premijera Španije Pedra Sančeza, premijerke Danske Mete Frederiksen, premijera Albanije Edija Rame, premijera Micotakisa, Ursule fon der Lajen, premijera Bugarske Rumena Radeva i mnogih drugi. Očekuje se, kako je objavljeno na sajtu EK, da će lideri zemalja Zapadnog Balkana i EU razgovarati o proširenju i Planu rasta, kao i da će EU ponoviti svoju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u EU.

Jedna od tema biće kako da se suoče sa zajedničkim izazovima i ojačaju bezbednost i otpornost, u kontekstu sve složenije geopolitičke pozadine, kao i kako da se poveća saradnja u pitanjima spoljne, bezbednosne i odbrambene politike.

O bezbednosti učesnika skupa će brinuti 1.500 pripadnika policije, rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, dok je saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljen. Obezbeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Deo kompleksa Porto Montenegro je pod posebnom režimom pristupa danas i sutra.

(Tanjug)