Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio je da otputuje u Tivat na Samit Evropska unija – Zapadni Balkan uprkos zvaničnom upozorenju Bezbednosno-informativne agencije (BIA) da postoji visok bezbednosni rizik tokom njegovog boravka u Crnoj Gori.

Prema saopštenju BIA, procena je doneta na osnovu operativnih saznanja, a kao jedan od razloga navodi se informacija da se Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, nalazi na teritoriji Crne Gore.

Dodatnu zabrinutost izazvala je činjenica da crnogorske bezbednosne službe, kako se navodi, nisu dostavile bezbednosnu procenu za boravak predsednika Srbije u Tivtu, iako je takav dokument više puta zatražen.

U zvaničnom saopštenju BIA navodi se:

„Iz razloga od najviše važnosti za poslove poverene Bezbednosno-informativnoj agenciji saopštavamo da je neophodno da se oglasimo da je zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori, od strane Bezbednosno-informativne agencije zvanično savetovano Predsedniku Republike Srbije da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika.

Prema našim operativnim saznanjima, Radoje Zvicer, vođa Kavačkog klana, nalazi se u Crnoj Gori.

Suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa, bezbednosna procena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori nije nam dostavljena.“

Tema bezbednosti dodatno je dobila na značaju nakon niza političkih tenzija između Beograda i Podgorice poslednjih nedelja.

Analitičari ocenjuju da izostanak bezbednosne procene predstavlja ozbiljan presedan kada je reč o posetama šefova država i visokim međunarodnim skupovima.

Specijalista za kontraterorizam i organizovani kriminal prof. dr Miroslav Bjegović ocenio je da je reč o veoma ozbiljnoj situaciji i da javnost ne bi smela da ignoriše upozorenja koja dolaze od nadležnih institucija Srbije.

Prema njegovim rečima, činjenica da na više zahteva nije odgovoreno otvara brojna pitanja o odnosu crnogorskih institucija prema bezbednosti predsednika Srbije tokom boravka u Tivtu.

Sličan stav izneo je i analitičar Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu, koji smatra da upozorenja nadležnih službi ne treba posmatrati kao spekulacije, već kao ozbiljne bezbednosne procene.

Uprkos tome, predsednik Vučić poručio je da će prisustvovati samitu i predstavljati Srbiju.

– Idem u Crnu Goru, veoma je važno da predstavljam Srbiju. Dao sam reč Ursuli fon der Lajen i Antoniju Košti da ću doći u Tivat. Ne vidim nikakav problem – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da ga pretnje ne plaše i da će o mnogim pitanjima otvoreno govoriti tokom boravka u Crnoj Gori.

Samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana održava se pod sloganom „Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana“, a glavna tema biće proširenje Evropske unije, bezbednosni izazovi i saradnja regiona sa evropskim partnerima.

(Kurir.rs)