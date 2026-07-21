Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je danas, povodom navoda Srpske pravoslavne crkvene opštine Bugojno o pokušaju uzurpiranja preostale imovine Srpske pravoslavne crkve u tom gradu, da to predstavlja završni čin cementiranja etničkog čišćenja srpskog naroda na bugojanskom području.

Savez Srba iz regiona navodi u saopštenju da, prema informaciji bugojanskog paroha Slaviše Đurića, postoji namera da se otme poslednji posed Srpske pravoslavne crkve u tom gradu, a u pitanju je građevinsko zemljište površine 300 kvadratnih metara.

Linta je pozvao predstavnike međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovine da najoštrije osude pokušaj otimanja preostale imovine Srpske pravoslavne crkve i da zatraže od nadležnih institucija u Federaciji BiH da preduzmu konkretne mjere kako bi se spriječilo nezakonito oduzimanje imovine Srpske pravoslavne crkve, navodi se u saopštenju.

"Vlast u Federaciji BiH ima obavezu da, u skladu sa Ustavom, zakonima i međunarodnim konvencijama, obezbedi Srpskoj pravoslavnoj crkvi i malobrojnim Srbima poštovanje ljudskih prava u svim segmentima društva, uključujući i pravo na imovinu", istakao je Linta.

Iz Crkvene opštine ranije su upozorili da je reč o organizovanim pritiscima i dugotrajnim sudskim postupcima koji, kako navode, imaju za cilj materijalno iscrpljivanje i dodatno ugrožavanje preostale srpske zajednice u Bugojnu.