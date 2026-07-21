Stanari jedne stambene zgrade u Borči mesecima su živeli u veoma neprijatnim uslovima zbog jakog i upornog neprijatnog mirisa koji se širio hodnicima i zajedničkim prostorijama.

Prema navodima jednog od stanara, uzrok problema bila je svinja koja je držana u zgradi, a koja je u međuvremenu uginula.

Stanar mesecima upozoravao na problem

Jedan od stanara, Zoran P. iz Borče, tvrdi da je više puta upozoravao nadležne institucije i ukazivao da uzgoju svinja nije mesto u stambenoj zgradi.

Kako navodi, uprkos brojnim apelima problem nije bio rešen, a neprijatan miris postajao je iz dana u dan sve intenzivniji.

Tek nakon što je podneo prijavu putem portala "Ko si bre ti", nadležni su reagovali.

Uginula životinja izazvala ozbiljan problem

Prema informacijama koje je izneo podnosilac prijave, svinja je ostavljena bez odgovarajuće brige i uginula, nakon čega je počelo njeno raspadanje.

To je, kako se navodi, izazvalo širenje veoma neprijatnog mirisa kroz zajedničke prostorije zgrade, ali i potencijalni zdravstveni rizik za stanare.

Nakon prijave životinja je uklonjena.

Oglasio se i predsednik Srbije

Povodom ovog slučaja izjavu je dao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da je zadovoljan što je problem rešen.

– Mnogo sam srećan što smo uspeli Zoranu P. iz Borče da rešimo problem, jer se žalio na uzgoj svinja u stambenoj zgradi – rešili smo problem – rekao je Vučić.

Dodao je da putem portala "Ko si bre ti" stižu prijave iz svih krajeva Srbije, od Crne Trave i Sjenice do Sombora, Subotice, Kikinde, Priboja i Prijepolja.

Podsetimo, portal "Ko si bre ti" počeo je sa radom 10. jula i namenjen je anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti u radu funkcionera i nadležnih institucija.