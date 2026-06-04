Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se u Tivtu na višegodišnje političke i medijske napade kojima je, kako kaže, izložen, ističući da se protiv njega već godinama vodi organizovana kampanja.

Govoreći pred novinarima, Vučić je rekao da određeni politički i medijski krugovi u Crnoj Gori godinama pokušavaju da stvore negativnu sliku o njemu i Srbiji.

– Kada vodite kampanju protiv nekoga godinama... Protiv mene je vode godinama u Podgorici. O Jovanjici ovde su pričali isto kao i na N1. Onda su preko noći prestali da pričaju o tome. Bitno je nekome da o tome piše, oni su žrtva, a mi smo oni koji napadaju – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije naglasio je da, uprkos političkim napadima, od običnih građana Crne Gore doživljava potpuno drugačiji odnos.

– Veliki deo građana Crne Gore mnogo je gostoprimljiviji. Mene su dočekali sa: „Pomaže Bog, gospodine Vučiću“ – naveo je predsednik.

Vučić je istakao da se građani Srbije prema gostima iz regiona ponašaju sa poštovanjem bez obzira na političke razlike.

– Kod nas se ne suočavaju sa tim kada dođu u Beograd. To govori o nama i našem gostoprimstvu – poručio je.

Komentarišući bezbednosna pitanja koja su prethodnih dana izazvala veliku pažnju javnosti, predsednik Srbije rekao je da se tokom boravka u Crnoj Gori oseća sigurno.

– Osećam se bezbedno. Imam profesionalno obezbeđenje, pripadnike Kobri – rekao je Vučić.

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih političkih tenzija između Beograda i Podgorice, kao i nakon upozorenja Bezbednosno-informativne agencije o postojanju visokog bezbednosnog rizika tokom njegovog boravka u Tivtu.

Uprkos tome, Vučić je odlučio da prisustvuje Samitu Evropska unija – Zapadni Balkan, naglašavajući da smatra svojom obavezom da predstavlja Srbiju na važnim međunarodnim skupovima.