Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Tivat, gde će danas i sutra učestvovati na Samitu Evropska unija – Zapadni Balkan, jednom od najvažnijih regionalnih političkih skupova ove godine.

Tokom samita predsednika Srbije očekuje niz sastanaka sa najuticajnijim evropskim liderima i zvaničnicima Evropske unije.

Planiran je zajednički sastanak Vučića sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

Pored toga, predviđeni su i bilateralni susreti sa premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom, premijerom Slovačke Robertom Ficom, kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom, premijerom Irske Majklom Martinom, kao i drugim učesnicima samita.

Posebnu pažnju javnosti privukla je Vučićeva odluka da otputuje u Crnu Goru uprkos upozorenju Bezbednosno-informativne agencije da postoji visok bezbednosni rizik.

Predsednik Srbije ranije je izjavio da smatra da je važno da na ovom skupu predstavlja Srbiju i da se ne plaši da prisustvuje samitu.

– Dao sam reč Antoniju Košti i Ursuli fon der Lajen da ću doći. Ne plašim se i o tome ću mnogo više govoriti u Crnoj Gori – poručio je Vučić.

Predsednik Srbije istakao je i da od samita u Tivtu očekuje konkretne pomake kada je reč o evropskim integracijama Srbije.

Prema njegovim rečima, postoji mogućnost da bude otvorena nova dinamika u procesu pristupanja Evropskoj uniji, uključujući i eventualne promene metodologije pregovora.

– Zadovoljan sam razgovorima koje smo imali i verujem da ćemo po pitanju evropskog puta Srbije imati bolje rezultate – rekao je Vučić.

Samit u Tivtu održava se pod sloganom „Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana“, a glavna tema biće proširenje Evropske unije.

Skupom predsedava predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, dok je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović.

Kako je najavljeno, lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana razgovaraće o procesu proširenja, Planu rasta za region, bezbednosnim izazovima, kao i jačanju saradnje u oblasti spoljne, bezbednosne i odbrambene politike.

Očekuje se da Evropska unija još jednom potvrdi svoju podršku evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana i nastavku procesa integracija regiona.