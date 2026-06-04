Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas danas je komentarisao izveštaj izvestioca Evropskog parlamenta Tonina Picule, rekavši da "nije iznenađen" sadržajem njegovog izveštaja. 

Napravio se Đilas lud, kao da možda čak u pisanju tog izveštaja protiv Srbije nije možda i sam učestvovao. U izjavi za lažovske medije čak je nafilovao kako je, jel'te, iznenađen, a čak misli da je Picula bio i blag... 
 
U to da ne zna šta je Picula sad osmislio protiv Srbije moguće je poverovati jednako kao što je moguće poverovati u to da se oni - ni ne poznaju. 

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A znate kako kažu, ako koza laže...

Doduše, ništa novo nije da Đilas bezočno slaže. Njegov loš pokušaj da prikaže kako nisu bliski pajtosi ujedinjeni u istom cilju možda bi neko i "progutao" da nije istorijata na Guglu, i pisanja medija.

A mediji su u više navrata pisali upravo o njihovom šurovanju!

Naravno, postoje i foto dokazi njihovog drugarstva. 

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Trčali su, da vas samo podsetimo, Zdravko Ponoš i Dragan Đilas, u više navrata kod Picule, osvedočenog srbomrsca. 

Jurcali su čak put Brisela da se sastaju sa njim da bi mu tamo predočili da vlast u Srbiji, kako su rekli, treba da se menja. 

Predsednici Stranke Srbija centar (SRCE) i Stranke slobode pravde (SSP) kukali su usred Brisela na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vladajuću stranku u celini, a tom prilikom taman su otišli i po nove zadatke kako da sruše Srbiju!

Negde u slično doba iste godine priskakao je Picula i da brani Đilasa. 

I to baš onda kada je Dragan Đilas izazvao skandal u centru Beograda fizičkim napadom na mlade akticiste SNS-a. Da podsetimo, tom prilikom mladi aktivista dobio je potres mozga nakon što ga je ovaj udario. 

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Jedva je Picula dočekao priliku za napad na Srbiju i aktuelnu vlast, pa je pritrčao da Đilasu pomogne da ispadne žrtva.

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Da ne bude da je ovaj više puta na raznim lokacijama džabe išao da mu ljubi skute. 

Ovakvih primera njihovih susreta, uzajamnih usluga i dokaza drugarstva ima sijaset... Nabrojali smo vam samo deo koji dokazuje da ono gorepomenuto što je poslednje Đilas izjavio baš ni ne pije vodu. 

Jer - vrlo je malo verovatno da Piculin glavni pajtos ne zna šta je srbomrzac napisao protiv Srbije - ionako su na istom zadatku. 

 

 

 