"Za mene je ovo što sa ovde video posebno važno i ovo opremanje mora da se nastavi. Što više dece budemo imali koja su spremna da rade, koja su spremna da se pripremaju za život, da se pripremaju za ono što donosi novo vreme, toliko ćemo biti uspešniji. Pred nama su godine dobrog rasta, to smo obezbedili u prethodnim godinama, ali mi se danas borimo za ono što dolazi za 4, 5, 10 i više godina. Zato je važno da na ovakav način ulažemo u znanje naše dece i verujem da je to naš najvažniji zadatak. Guramo dalje, borimo se dalje. Živeo Svilajnac, živleo naše Pomoravlje, živela Srbija", rekao je Vučić.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je juče radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, kao i regionalni centar za dualno obrazovanje u Svilajncu, a više o tome možete pročitati u našoj POSEBNOJ VESTI.

